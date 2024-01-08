Metin Göktepe mezarı başında anıldı

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe, gözaltında polislerce dövülerek katledilişinin 28. yılında, İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığındaki mezarı başında anıldı.

Anmaya Metin Göktepe’nin ailesi ile birlikte Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TGS İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya, DİSK Basın İş Yönetim Kurulu üyesi İzel Sezer, İHD Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, EHP Parti Sözcüsü Özge Akman, TİP İl Sözcüsü Melis Akyürek, DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, DEM Parti Meclis Üyesi Musa Piroğlu, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, DİSK Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu ve Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan katıldı.

Ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Cumartesi İnsanları, Divriği Kültür Derneği, Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu, Emek Partisi üyeleri ve çok sayıda gazeteci de anmadaydı.

Anmada sık sık, “Özgür basın susmadı susmayacak” “Metin Göktepe ölümsüzdür”, “İnadına hepimiz birer Metin'iz” sloganları atıldı. “Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın”, “Metinler ölmez Evrensel susmaz”, “Evrensel yazıyor Metin yaşıyor” dövizleri taşındı.

Özdal: Metin Göktepe hep yanımızda

Burada bir konuşma yapan Hakkı Özdal, o dönemde Evrensel’in yayın hayatına yeni başlamış bir gazete olarak izleyeceği yolun devlette ve sermayede uyandırdığı öfkenin sonucunda Metin Göktepe’nin öldürüldüğünü söyledi.

Özdal “90'larda ekilen tohumların sonuçlarını yaşıyoruz bugün. Metin Göktepe'nin kaybı, gazetemizin bundan sonraki nesillerinde de yaşayacak olan özlem ve öfke bıraktı. Bildiğimiz bir şeyi acı bir kayıpla öğrenmiş olduk” dedi.

İşçi sınıfının emekten, tüm ezilenlerden yana bir gazeteciliğin nasıl bir düşmanlıkla karşı karşıya olduğunu gördüklerini aktaran Özdal, “Onun cesaretine sahibiz. Onun ataklığına sahip olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da öyle yapacağız. Metin Göktepe bizim çalışma arkadaşımızdır. Bize bıraktığı bu izle her yazı işleri toplantımız da vardır. Her faaliyetimizde vardır. Gazeteci arkadaşlarımızın muhabir arkadaşlarımızın yanındadır. Onlara bir şeyler fısıldamaktadır. Metin Göktepe Evrensel Gazetesinin hala en kıdemli çalışanıdır. Onu unutmayacağız. Unutturmayacağız, hem yeni gazetecilere genç gazeteci kuşaklarına anlatacağız hem de işçi sınıfı anlatacağız Metin’i" diye konuştu.

Göktepe: Metin'e verebileceğimiz çok iyi haberler yok

Daha sonra söz alan Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe söz aldı. “Bu korkunç cinayetin üstünü örtülmesine izin vermeyen herkes hoş geldi” diyen Göktepe annesi Fadime Göktepe’nin selamını iletti.

Ardından da “Fatih Polat söyler ve ben bu cümleyi çok severek kullanırım; haber barikatın arkasında olsa da Metin alıp gelen bir gazeteciydi. Metin'e verebileceğimiz çok iyi haberler yok. Hala düşünce suç. Hala insanlar düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde. Gezi tutsakları olmak üzere. Hepimiz Gezi'deydik ama birkaç arkadaşımız şu an tutsak. Emek sömürüsü katmerlenerek artıyor. Yoksulluk en olmadığımız şekillerde hayatımızı etkiliyor. Fakat Metin bir şey bıraktı. Olumlu bir miras. Hala Metin Göktepe gazeteciliği yapmak isteyen ve yapan onun izini süren gerçeğin peşini kovalayan genç gazeteciler bütün. O zulme rağmen bütün o korkutmalara sindirmelere rağmen soruşturmalara gözaltına alınmalara rağmen yürüten genç gazeteciler var. Buradan cezaevinde olan o genç gazetecilere ve düşünce tutsaklarına selam olsun diyorum” diye konuştu.

Özdal ve abla Göktepe’nin ardından TGS İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, EHP Parti Sözcüsü Özge Akman, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, TİP İl Sözcüsü Melis Akyürek, İHD Şube Başkanı Gülseren Yoleri kısa birer konuşma yaptı.

(HA)