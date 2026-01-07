ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:30
 SG: Son Güncelleme: 07.01.2026 17:35
Okuma Okuma:  2 dakika

Metin Göktepe, katledilişinin 30. yılında anılacak

Evrensel muhabiri Metin Göktepe, polis tarafından öldürülüşünün 30. yılında, Esenler’deki Kemer Mezarlığı’ndaki mezarı başında anılacak. Program 8 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

BİA Haber Merkezi

Metin Göktepe, katledilişinin 30. yılında anılacak

Evrensel muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 30. yılında, çalışma arkadaşları, ailesi, meslektaşları ve dostları tarafından mezarı başında anılacak.

Anma etkinliği İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığı’nda 8 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak.

Metin Göktepe, 1996’da Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek için "Mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar" diyerek gittiği Alibeyköy’de polislerce gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek öldürülmüştü.

“İyi dinle, kardeşin Metin'i böyle öldürdük”
8 Ocak 2021

Metin Göktepe cinayeti

4 Ocak 1996 sabahı Ümraniye Cezaevi’ne giren askerler mahpusları, sopalarla, dipçiklerle ağır şekilde dövdü. Mahpuslardan Abdülmecid Seçkin, Orhan Özen, Rıza Boybaş ve Gültekin Beyhan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

TIKLAYIN - “Ümraniye Cezaevine Saldırı, MGK Planının Parçasıydı”

Metin Göktepe, 8 Ocak 1996'da öldürülen mahpuslardan Orhan Özen ve Rıza Boybaş'ın cenazesini izlemek için Alibeyköy'e gitti.

Basın kartı olmadığı gerekçesiyle ilçeye sokulmadı, yüzlerce insanla birlikte gözaltına alındı. Götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda polis şiddetine maruz kaldı, öldürüldü. Duvardan düştüğü iddia edildi.

İstanbul'dan Aydın'a ve "güvenlik" gerekçesiyle Afyon'a taşınan Göktepe Davası, 28 Eylül 2000'de beş polis memuruna "kastı aşan insan öldürmek" ve "faili belli olmayacak şekilde insan öldürmek" suçlarından verilen yedişer yıl altışar ay hapis cezasının onanmasıyla bitti. Bir polis memuru ise Yargıtay'ın kararı bozmasından sonra 20 ay hapis ve beş ay kamu hizmetlerden uzaklaştırma cezası aldı.

Mahkum polislerin cezalarının tamamlamalarına 19 Aralık 2000'de yürürlüğe giren Şartlı Tahliye ve Ceza Erteleme Yasası engel oldu.

Göktepe, 10 Nisan 1968'de Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Çipil köyünde doğmuş, gazeteciliğe 1992'de Haberde ve Yorumda Gerçek dergisinde başlamıştı. Evrensel’in 7 Haziran 1995'teki kuruluşundan beri gazeteydi.

Metin Göktepe Cinayeti
1 Aralık 2012

