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Yayın Tarihi: 19 Şubat 2025 15:52
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2025 15:56
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Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı

Kazananlar, Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2025’te düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı

Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe ve görev başında yaşamını yitiren gazetecilerin anısını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan haberciliğe teşvik etmek amacıyla düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvuru süreci başladı.

İlk kez 1998 yılında verilen ödüller, bu yıl 28. kez sahiplerini bulacak.

Ödül Jürisi Belli Oldu

Bu yıl Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde kazananları belirleyecek jüri şu isimlerden oluşuyor:

Ayça Söylemez, Bahadır Özgür, Demet Bilge Erkasap, Ender Öndeş, Fatih Polat, Mehveş Evin, Nazım Alpman, Sibel Oral.

Yarışma; Haber (Yazılı Haber-Görüntülü Haber), Fotoğraf ve Yerel Gazetecilik olmak üzere üç dalda düzenleniyor.

Başvuru süreci: 10 Mart 2024 – 10 Mart 2025 tarihleri arasında yayımlanmış haberler yarışmaya katılabiliyor.

Katılım şekli:

  • Yazılı basında yayımlanan haberler PDF formatında,
  • Görüntülü haberler wetransfer/drive aracılığıyla,
  • İnternet medyasında yayımlanan haberler haber linki ile,
  • Fotoğraf dalındaki başvurular ise mail üzerinden çekildiği yer, tarih ve isim bilgisiyle birlikte gönderilecek.

Başvuruların, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri ve bir fotoğraf ile birlikte 14 Mart 2025 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekiyor.

Kazananlar, Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2025’te düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Metin Göktepe metin göktepe gazetecilik ödülleri Fatih Polat ayça söylemez
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