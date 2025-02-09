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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2025 10:45
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2025 11:09
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Metin Cihan’a erişim engeli: "İsrail ile işbirliğini açığa çıkardığım için"

Sosyal medya hesabı Türkiye'den erişime engellenen Metin Cihan, " İsrail ile işbirliğini açığa çıkardığım için cezalandırılıyorum ve insanların haberlerime ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta Metin Cİhan kameraya bakarak poz veriyor.

Gazeteci Metin Cihan'ın, sosyal medya platformu X'teki hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

X'te, yasal bir talep üzerine erişim engeli getirildiği notu yer aldı. Engellemenin ardından Metin Cihan Bluesky hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

“Hakkımda hiçbir mahkeme hükmü yok” diyen Cihan, “Bu kararın hiçbir yasal dayanağı yok. Hükümet talep etti, X yerine getirdi. Sansür bu basitlikte işliyor” dedi.

“İsrail ile işbirliğini açığa çıkardığım için”

X hesabının erişime engellemesinin sebebini ise Cihan şöyle açıkladı:

“Filistin'de katliam devam ederken ülkemizin İsrail'e askeri alan dahil her tür tedarikçiliğini belgelerle gösterdiğim için. İsrail ile işbirliğini açığa çıkardığım için. Haberlerimi sadece herkese açık resmi kaynaklara dayandırdım. Ticaret bakanlığı verilerini paylaştım. Bakanlık bu ticareti sonradan itiraf etmek zorunda kaldı ve Erdoğan'ın yerel seçim yenilgisinde bu gerçeğin büyük etkisi oldu. Bu yüzden cezalandırılıyorum ve insanların haberlerime ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar.”

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“Belki sesim daha az duyulacak ama ben susmayacağım”  

X’in hesabına sansür uygulamasını da eleştiren Cihan, “Twitter özellikle X adını aldıktan sonra, yani dünyanın her yerinde katliamcı ve baskıcı politikaları destekleyen bir zengin züppe tarafından satın alındıktan sonra, sansür sıradan bir uygulama haline geldi. Daha özgür ve sansürsüz bir sosyal medya için Twitter benzeri bir alternatif arayışındaki herkesi Bluesky'a davet ediyorum. Haberlerimi oradan paylaşmaya devam edeceğim. Belki sesim daha az duyulacak ama ben susmayacağım”  ifadelerini kullandı.

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Haber Yeri
İstanbul
metin cihan
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