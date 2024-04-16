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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 11:47
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 11:58
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Metin Cihan açıkladı: Ticaret Bakanlığı'nın "İsrail ile ticareti kısıtlama" açıklaması gerçeği yansıtmıyor

""Bize yalan söylediler. Maalesef, Ticaret Bakanlığı'nın "İsrail ile ticareti kısıtlama" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını tespit etmiş bulunuyorum. Aşağıda kanıtları sunuyorum. Bildiğiniz gibi, İsrail'e düzenli gönderdiğimiz ürünlerden biri çimento idi."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Metin Cihan açıkladı: Ticaret Bakanlığı'nın "İsrail ile ticareti kısıtlama" açıklaması gerçeği yansıtmıyor
Fotoğraf: akcansa.com.tr

İsrail'le Türkiye'nin ticari ilişkilerini gündemde tutan gazeteci Metin Cihan, Ticaret Bakanlığı'nın "ticaret kısıtlaması" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını sosyal medya hesabından duyurdu. 

Cihan, "Yaptırım uyguluyorsanız da gerçekten uygulayın. Uyguluyormuş gibi yapmayın” dedi.

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"İsrail'e çimento göndermeye devam ediyoruz"

Cihan'ın açıklamaları şöyle: 

"Bize yalan söylediler. Maalesef, Ticaret Bakanlığı'nın "İsrail ile ticareti kısıtlama" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını tespit etmiş bulunuyorum. Aşağıda kanıtları sunuyorum. Bildiğiniz gibi, İsrail'e düzenli gönderdiğimiz ürünlerden biri çimento idi."

"Hatta şöyle de diyebiliriz, İsrail'in neredeyse bütün çimento ihtiyacını biz karşılıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın 9 Nisan'da duyurduğu İsrail ile ticareti kısıtlama kararının içeriğinde 54 ürün listelenmiş ve Çimento bu listede yer almıştı. Bugün net olarak görüyor ve gösteriyorum ki, resmi açıklamaya rağmen, İsrail'e çimento göndermeye devam ediyoruz.

"Düzenli Çimento gönderen şirketlerden biri de Sabancı Holding'e bağlı Akçansa. Dün Çanakkale'deki Akçansa limanından kalkan Kazime Ana adlı Türk gemisi şu an Ege Denizinde yoluna devam ediyor ve istikameti İsrail. İki gün sonra Aşdod limanına varıp çimentoyu teslim edecek. Akçansa'dan çok sayıda gemi İsrail'e çimento taşıyor."

"Kazime Ana bunlardan sadece biri ve şimdiye dek 168 kez İsrail'e sevkiyat yapmış. Çanakkale - Aşdod arasında düzenli olarak gidip geliyor. Verdiğim tüm bilgiler uluslararası deniz trafiği kayıtlarından teyit edilebilir."

"Ekran görüntülerini de paylaştım. Bilgilerin netliği karşısında @ticaret bakanlığının ya da gönderici şirket @akcansa 'nın bir yalanlamaya yelteneceğini düşünmüyorum ancak herhangi bir açıklama yaparlarsa burada paylaşacağımı bilmenizi istiyorum."

"Toplum adına Ticaret Bakanı @omerbolatTR 'dan şunu talep ediyorum: Bu ikiyüzlülüğe ve halkı kandırmaya artık son verin. Listelediğiniz ürünler dahil olmak üzere İsrail ile ticaretin devam ettiğini açıkça söyleyin. Yaptırım uyguluyorsanız da gerçekten uygulayın. Uyguluyormuş gibi yapmayın." 

(EMK)

metin cihan İsrail Filistin çatışmaları filistin israil çimento sanayi
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