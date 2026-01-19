Meteoroloji’den ülke genelinde don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışının ardından Türkiye genelinde don ve buzlanma riskine karşı uyarıda bulundu.

Son değerlendirmelere göre, özellikle ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürmesi ön görülürken, pus ve yer yer sisin de ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Çığ tehlikesi

MGM, sürücüler başta olmak üzere yurttaşların kaygan zemin, görüş mesafesinde azalma ve olası kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin devam ettiği hatırlatıldı.

Türkiye’nin bazı kentlerinden kar manzaraları şöyle: