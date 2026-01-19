ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:55 19 Ocak 2026 15:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 15:55 19 Ocak 2026 15:55
Okuma Okuma:  1 dakika

Meteoroloji’den ülke genelinde don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğünü hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Meteoroloji’den ülke genelinde don ve buzlanma uyarısı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde görüntülenen kızıl geyik, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışının ardından Türkiye genelinde don ve buzlanma riskine karşı uyarıda bulundu.

Son değerlendirmelere göre, özellikle ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürmesi ön görülürken, pus ve yer yer sisin de ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Çığ tehlikesi

MGM, sürücüler başta olmak üzere yurttaşların kaygan zemin, görüş mesafesinde azalma ve olası kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin devam ettiği hatırlatıldı.

Türkiye’nin bazı kentlerinden kar manzaraları şöyle:

Görseli Büyüt
Çamlıca, İstanbul.
Çamlıca, İstanbul.
Görseli Büyüt
Hakkâri.
Hakkâri.
Görseli Büyüt
Kars.
Kars.
Görseli Büyüt
Karabük.
Karabük.
Görseli Büyüt
Bitlis.
Bitlis.
Görseli Büyüt
İstanbul.
İstanbul.
Görseli Büyüt
Yozgat.
Yozgat.
Görseli Büyüt
Gölköy, Ordu.
Gölköy, Ordu.
Görseli Büyüt
Erzincan.
Erzincan.
Görseli Büyüt
Zonguldak.
Zonguldak.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı buzlanma ve don uyarısı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git