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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 08:49
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 08:50
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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, bugün İç Anadolu, Orta Karadeniz ve güneybatıdaki kentlerde ani sel ve su baskını görülebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden 20.00'ye kadar İç Anadolu'da beklenen yağışların, Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneybatıdaki iller için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün, Muğla, Burdur ve Isparta çevreleriyle, Denizli'nin doğusunda ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta Karadeniz bölgesinde de bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Samsun çevresinde sağanağın yerel kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamaya göre, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(AS)

iklim krizi
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