Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son değerlendirmelere göre: Bütün yurtta havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Kardeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmininde bulundu.

Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar şeklinde, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde geçmesi bekleniyor. Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışlar çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz (Sinop hariç) Çanakkale’nin güneyi ve zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olacak.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi de var.

Sıcaklık bazı kesimlerde artacak

Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar

MGM, yağışların, Antalya’nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale’nin güneyi ile zamanla Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya merkez, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olmasını beklediğini açıkladı. Yurttaşları, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Kuvvetli rüzgar

Rüzgarın, gece saatlerinden başlayarak öncelikle yüksek kesimler olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ve zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi, rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 50-80 km, yükseklerde 90 km'ye varması öngörülüyor. MGM yurttaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. (AEK)