Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısında yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Tahmine göre, bu sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara için fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Şırnak-Hakkari kara yolunda çökme

Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Ortabağ köyü güzergahında iki tünel arasındaki yolda heyelan meydana geldiği belirtildi:

"Şırnak-Hakkari D-400-33 Kontrol Kesim No'lu yolun 14 -15 kilometreleri arasında saat 20.00 sıralarında aşırı yağmur nedeniyle heyelan meydana gelmiş, yolda çökmeler ve çatlaklar oluşmuştur. Yol trafiğe kapatılmıştır. Otomobil ve diğer küçük araçların kullanması için Ortabağ köyü içerisinde alternatif yol belirlenmiştir."

(AS)