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Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 08:37
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 08:40
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Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini, çığ riski olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Dersim, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleriyle Urfa, Elazığ, Muş ve Mardin'in bazı ilçelerinde kuvvetli yağışlar olacak.

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Zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar görülecek.

Yağışlar, bu gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedecek, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Meteoroloji, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

(AS)

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