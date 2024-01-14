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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2024 10:24
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2024 13:52
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Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkisini gösterecek kar yağışıyla ilgili yurttaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin doğusu ile güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Çığ tehlikesi

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi var.

Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilen açıklamada, rüzgârın genellikle güneydoğu kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi.

MGM, yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkâri çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Hakkâri'de köy yolları yeniden kapandı

Öte yandan, Yüksekova Haber’in aktardığına göre, Hakkâri genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 298 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'nin dün (13 Ocak) açtığı tüm köy yolları, bugün yeniden kapandı. 

Yüksekova-Şemdinli karayolunun Haruna ve Şapatan geçitlerine çığ inerken Şemdinli-Derecik karayolu da tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.(TY)

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