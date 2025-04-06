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Yayın Tarihi: 6 Nisan 2025 10:29
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2025 10:38
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Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve Türkiye genelinde sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü uyarısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı
*Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Pus ve sis uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. 

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
meteoroloji sağanak yağış İstanbul uyarı
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