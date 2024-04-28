Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Ankara Valiliği de bugünden itibaren il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırıp yerel olarak kuvvetleneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

(AS)