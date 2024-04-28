ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Nisan 2024 09:47
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2024 09:47
1 dk Okuma

Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Ankara Valiliği de bugünden itibaren il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırıp yerel olarak kuvvetleneceğinin tahmin edildiği belirtildi.

(AS)

iklim krizi
Sayfa Başına Git