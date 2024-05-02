Meteorolojiden 34 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de dün başlayan, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu sabah başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların bugün gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, şu kentler için sarı kodlu uyarı yayımlandı: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Osmaniye.

(AS)