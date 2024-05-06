Meteoroloji’den 18 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan 6 Mayıs hava durumu raporunda, 18 il için Sarı Kodlu sağanak yağış uyarısı yer aldı.

Sarı Kod’la uyarı yapılan iller şöyle: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Dersim, Van, Batman, Şırnak, Ardahan.

Hava sıcaklıklarının Güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

“Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta başından itibaren doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını, bugünkü yağışların Van ve Erzincan dışındaki illerde kuvvetli olacağını söyledi.

Yağışların doğu bölgesinde salı günü de etkisini sürdüreceğini dile getiren Özdemirci, “Bu yağışlar da Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak” diye konuştu.

Hafta boyunca yurdun batı bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını aktaran Özdemirci, "Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin altında. Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artacak" dedi.

Hafta sonu yağışlı hava bekleniyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini bildiren Özdemirci, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını kaydetti.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, cuma gününden sonra yurdun yeni bir yağış sisteminin etkisine gireceğine de dikkati çekerek, "Ülke genelinde önümüzdeki hafta sonu oldukça yağışlı hava yaşayacağız" bilgisini paylaştı.

(AS)