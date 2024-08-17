ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2024 09:43
 ~ Son Güncelleme: 17 Ağustos 2024 09:45
1 dk Okuma

Meteoroloji: Hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meteoroloji: Hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

Açıklamaya göre, gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: Ankara 29-37, İstanbul 31-33, İzmir 33-36, Konya 28-36, Antalya 33-39, Adana 35-37, Kocaeli 32-35, Bolu 30-33, Samsun 30-32, Trabzon 28-30, Tokat 30-40, Erzurum 28-33, Diyarbakır 38-42, Hatay 33-36.

Açıklamada, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların sıcaklıkların en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

(AS)

iklim krizi meteoroloji
ilgili haberler
Türkiye, son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı
16 Ağustos 2024
/haber/turkiye-son-53-yilin-en-sicak-temmuz-ayini-yasadi-298641
Ağustos'ta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
13 Ağustos 2024
/haber/agustos-ta-sicakliklar-mevsim-normallerinin-uzerinde-seyredecek-298531
İklim krizi nedeniyle 2,4 milyar insan tehlikeli sıcak geceler yaşıyor
8 Ağustos 2024
/haber/iklim-krizi-nedeniyle-2-4-milyar-insan-tehlikeli-sicak-geceler-yasiyor-298360
İKLİM KRİZİ
21 Temmuz, “en sıcak gün” oldu
25 Temmuz 2024
/haber/21-temmuz-en-sicak-gun-oldu-297851
CİSST: Sıcak hava dalgası, mahpusları daha da kötü etkiliyor
24 Temmuz 2024
/haber/cisst-sicak-hava-dalgasi-mahpuslari-daha-da-kotu-etkiliyor-297792
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Türkiye, son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı
16 Ağustos 2024
/haber/turkiye-son-53-yilin-en-sicak-temmuz-ayini-yasadi-298641
Ağustos'ta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
13 Ağustos 2024
/haber/agustos-ta-sicakliklar-mevsim-normallerinin-uzerinde-seyredecek-298531
İklim krizi nedeniyle 2,4 milyar insan tehlikeli sıcak geceler yaşıyor
8 Ağustos 2024
/haber/iklim-krizi-nedeniyle-2-4-milyar-insan-tehlikeli-sicak-geceler-yasiyor-298360
İKLİM KRİZİ
21 Temmuz, “en sıcak gün” oldu
25 Temmuz 2024
/haber/21-temmuz-en-sicak-gun-oldu-297851
CİSST: Sıcak hava dalgası, mahpusları daha da kötü etkiliyor
24 Temmuz 2024
/haber/cisst-sicak-hava-dalgasi-mahpuslari-daha-da-kotu-etkiliyor-297792
Sayfa Başına Git