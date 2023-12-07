ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 16:41
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 16:41
1 dk Okuma

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğusuyla Ege'nin batısı ve Akdeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/meteoroloji-genel-mudurlugunden-kuvvetli-yagis-uyarisi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Antalya’da kar

Yağışlar, zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülecek.

Gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor. (TY)

hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü marmara bölgesi sağanak yağış
Sayfa Başına Git