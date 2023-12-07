Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Antalya’da kar

Yağışlar, zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülecek.

Gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor. (TY)