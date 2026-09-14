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YT: Yayın Tarihi: 14.09.2026 09:39 14 Eylül 2026 09:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.09.2026 09:44 14 Eylül 2026 09:44
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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor, 4 il için kuvvetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde düşeceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor, 4 il için kuvvetli yağış
Fotoğraf: AA.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı. Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

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Sıcaklıklar düşüyor

14 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya'nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Rüzgârın, Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması ve 40 ila 60 kilometre arasında bir hızla esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

(FY)

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