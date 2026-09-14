Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşüyor, 4 il için kuvvetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı. Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

İklim değişikliği Avrupa denizlerini rekor sıcaklıklara taşıdı

Sıcaklıklar düşüyor

14 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya'nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Rüzgârın, Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması ve 40 ila 60 kilometre arasında bir hızla esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

(FY)