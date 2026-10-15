Meteoroloji'den İstanbul dahil 48 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ekim tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul dahil birçok ilde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceğini belirtilirken sel, su baskını ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

İstanbul'u sel aldı: 1.277 su baskını, bir ölüm, 15 heyelan, binlerce yardım çağrısı

Sağanak şiddetini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkâri ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Dersim, Bingöl, Elâzığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Fırtına etkili olacak

Hava sıcaklıklarının, Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak, fırtına ve çamur

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkâri ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz taşınımı uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Uyarı yapılan iller sıralaması şöyle:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Maraş, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Dersim, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

Hava durumu tahmini

Marmara: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege: Kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Güney Ege kıyılarında ise daha az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor.

Akdeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sivas çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi beklenirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz: Batıda kuvvetli sağanak bekleniyor. Düzce, Zonguldak ve Kastamonu kıyılarında yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Samsun çevresinde gece saatlerinde yağışların kuvvetlenmesi, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın fırtına hızına ulaşması bekleniyor.

Doğu Anadolu: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Dersim, Erzincan, Bingöl ve Elâzığ çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklenirken güneydoğuda toz taşınımı görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Adıyaman çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenirken toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği bildiriliyor.

(FY)