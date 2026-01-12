Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kar yağışı, sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Ocak hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Yağış uyarısı: Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sarı kod uyarısı yapılan iller

Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Dersim, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.

Bölgelerde hava durumu Marmara: Çok bulutlu, Çanakkale dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. BURSA °C, 4°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ÇANAKKALE °C, 4°C: Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı İSTANBUL °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KIRKLARELİ °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı Ege: Çok bulutlu, KUzey Ege kıyıları dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğuda yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 2°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı DENİZLİ °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 8°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MUĞLA °C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Akdeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz bölümü ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. ADANA °C, 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saa: tlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 14°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı İç Anadolu: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. . Bölge genelinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 1°C: Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı KAYSERİ °C, 6°C: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı KONYA °C, 5°C: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli kar yağışlı Batı Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı DÜZCE °C, 4°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu SİNOP °C, 6°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu ZONGULDAK °C, 4°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt ile akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı RİZE °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı SAMSUN °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu: Çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı, sabah saatlerinde Hakkari ve Iğdır çevrelerinde sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 1°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı KARS °C, 1°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı MALATYA °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. VAN °C, 5°C: Çok bulutlu Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, bölge Diyarbakır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. BATMAN °C, 12°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 5°C: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTEP °C, 5°C: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MARDİN °C, 7°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

