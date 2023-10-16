Meteoroloji'den 7 kent için “kuvvetli sağanak” uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim hava durumu raporunu paylaştı.

Resmi internet sitesinden yayınlanan uyarılar şöyle:

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Toz taşınımı uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Sarı kodla (az tehlikeli) uyarı yapılan kentler: Ağrı, Bitlis, Kastamonu, Sakarya, Van, Zonguldak ve Bartın.

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği bu sabah saatlerinde fırtınanın etkili olacağını açıkladı:

“Batı Karadeniz’de rüzgarın, sabah saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (AS)