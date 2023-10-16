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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 08:47
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 08:48
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Meteoroloji'den 7 kent için “kuvvetli sağanak” uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağrı, Bitlis, Kastamonu, Sakarya, Van, Zonguldak ve Bartın için sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul Valiliği de fırtına uyarısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/meteoroloji-den-7-kent-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi.jpg
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ekim hava durumu raporunu paylaştı.

Resmi internet sitesinden yayınlanan uyarılar şöyle:

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Toz taşınımı uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Sarı kodla (az tehlikeli) uyarı yapılan kentler: Ağrı, Bitlis, Kastamonu, Sakarya, Van, Zonguldak ve Bartın.

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği bu sabah saatlerinde fırtınanın etkili olacağını açıkladı:

“Batı Karadeniz’de rüzgarın, sabah saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (AS)

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