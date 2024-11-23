Metal işçisi kadınlardan 25 Kasım eylemi: Şiddete karşı örgütlen

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü yaklaşırken, Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu’nun çağrısıyla Gebze, İstanbul ve Bursa’dan 200’e yakın kadın işçi, erkek şiddetine, cinsel tacize ve eşitsizliklere karşı sesini yükseltmek için sokağa çıktı.

22 Kasım’da Gebze Kent Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Şiddete, tacize, mobbinge son” ve “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz, 6284 uygulansın” sloganları eşliğinde yürüdü. “Şiddet ve tacize karşı örgütlen, mücadeleyi yükselt!” pankartı açan kadınlar, meydanda gerçekleştirdikleri açıklamada öfkelerini ve taleplerini dile getirdi.

Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu adına açıklamayı Gebze 1 ve 2 Nolu şubelerden Betül Oral ve Saniye Mehmedoğlu okudu.

Açıklamada, kadın cinayetlerinin toplumsal bir katliama dönüştüğüne dikkat çekilirken, faillerin genellikle en yakınlarındaki erkekler olduğuna vurgu yapıldı. Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve ataerkil düzenden beslendiği belirtilerek, bu şiddet ortamının siyasetin dilinden ve politikalarından destek bulduğu ifade edildi.

Şiddet her yerde: Evde, işte, sokakta

Kadınlar, yalnızca evde değil, işyerlerinden sokaklara kadar yaşamın her alanında şiddet ve tacizin hedefi olduklarını söyledi. Özellikle işyerlerinde şiddetin yaygın olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kadınların %90’ının çalışma hayatında şiddet veya tacize maruz kaldığı verisi paylaşıldı. Türkiye’nin, ILO’nun 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni hâlâ onaylamamış olması da eleştirildi.

"Usandık"

Kadınlar, erkek egemen düzenin dayattığı şiddet, ekonomik krizler ve medyanın cinsiyetçi dili gibi sorunlardan bıktıklarını dile getirdi. Öfkeyle örgütlenerek mücadele etme çağrısı yapan kadın işçiler, şiddetle mücadele eden herkesin yan yana gelmesi gerektiğini vurguladı.

Talepler net

Kadınlar, taleplerini şöyle sıraladı:

ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi onaylanmalı.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun etkin uygulanmalı.

İşyerlerinde “sıfır tolerans” politikaları hayata geçirilmeli.

Kadına yönelik her türlü ayrımcılık sonlandırılmalı.

Sosyal politikalarla kadınların üzerindeki bakım yükü azaltılmalı.

Kadın sığınakları artırılmalı, sokaklar daha iyi aydınlatılmalı.

Kadın cinayetlerinde cezasızlık politikalarına son verilmeli.

(EMK)