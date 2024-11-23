ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2024 12:44
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 15:14
2 dk Okuma

Metal işçisi kadınlardan 25 Kasım eylemi: Şiddete karşı örgütlen

Kadınlar, erkek egemen düzenin dayattığı şiddet, ekonomik krizler ve medyanın cinsiyetçi dili gibi sorunlardan bıktıklarını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Metal işçisi kadınlardan 25 Kasım eylemi: Şiddete karşı örgütlen

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü yaklaşırken, Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu’nun çağrısıyla Gebze, İstanbul ve Bursa’dan 200’e yakın kadın işçi, erkek şiddetine, cinsel tacize ve eşitsizliklere karşı sesini yükseltmek için sokağa çıktı.

22 Kasım’da Gebze Kent Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Şiddete, tacize, mobbinge son” ve “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz, 6284 uygulansın” sloganları eşliğinde yürüdü. “Şiddet ve tacize karşı örgütlen, mücadeleyi yükselt!” pankartı açan kadınlar, meydanda gerçekleştirdikleri açıklamada öfkelerini ve taleplerini dile getirdi.

Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu adına açıklamayı Gebze 1 ve 2 Nolu şubelerden Betül Oral ve Saniye Mehmedoğlu okudu.

Açıklamada, kadın cinayetlerinin toplumsal bir katliama dönüştüğüne dikkat çekilirken, faillerin genellikle en yakınlarındaki erkekler olduğuna vurgu yapıldı. Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve ataerkil düzenden beslendiği belirtilerek, bu şiddet ortamının siyasetin dilinden ve politikalarından destek bulduğu ifade edildi.

Şiddet her yerde: Evde, işte, sokakta

Kadınlar, yalnızca evde değil, işyerlerinden sokaklara kadar yaşamın her alanında şiddet ve tacizin hedefi olduklarını söyledi. Özellikle işyerlerinde şiddetin yaygın olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kadınların %90’ının çalışma hayatında şiddet veya tacize maruz kaldığı verisi paylaşıldı. Türkiye’nin, ILO’nun 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni hâlâ onaylamamış olması da eleştirildi.

"Usandık"

Kadınlar, erkek egemen düzenin dayattığı şiddet, ekonomik krizler ve medyanın cinsiyetçi dili gibi sorunlardan bıktıklarını dile getirdi. Öfkeyle örgütlenerek mücadele etme çağrısı yapan kadın işçiler, şiddetle mücadele eden herkesin yan yana gelmesi gerektiğini vurguladı.

Talepler net

Kadınlar, taleplerini şöyle sıraladı:

  • ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi onaylanmalı.
  • İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun etkin uygulanmalı.
  • İşyerlerinde “sıfır tolerans” politikaları hayata geçirilmeli.
  • Kadına yönelik her türlü ayrımcılık sonlandırılmalı.
  • Sosyal politikalarla kadınların üzerindeki bakım yükü azaltılmalı.
  • Kadın sığınakları artırılmalı, sokaklar daha iyi aydınlatılmalı.
  • Kadın cinayetlerinde cezasızlık politikalarına son verilmeli.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü metal işçileri
ilgili haberler
İl İl 25 Kasım programları: Birlikte güçlüyüz
Bugün 18:27
/haber/il-il-25-kasim-programlari-birlikte-gucluyuz-302120
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İl İl 25 Kasım programları: Birlikte güçlüyüz
Bugün 18:27
/haber/il-il-25-kasim-programlari-birlikte-gucluyuz-302120
Sayfa Başına Git