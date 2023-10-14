Meta, Türkiye’de seçim döneminde manipülatif paylaşım yapan hesapları kapattı

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarını bünyesinde bulunduran Meta’, Ağustos ayına ait raporunda, manipülatif paylaşımlar yapan hesap, grup ve sayfalara ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi.

Raporun Türkiye başlığında “60 Facebook hesabını, 37 Sayfayı, 2 Grubu ve 20 Instagram hesabını koordineli gerçek dışı davranışlara karşı politikamızı ihlal ettikleri gerekçesiyle kaldırdık" denildi.

Ayrıca, kaldırılan hesaplar arasında Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde servis edilen montaj videoyu ilk paylaşan “Büyük Türkiye” isimli Facebook sayfasının da olduğu iddia ediliyor.

667 bin dolar ödeme yapılmış

Raporda aynı zamanda Büyük Türkiye, Marginale, Genç Mürteci Paylaşımları, Diriliş Büyük Türkiye ve Gönül Adamı adlı sayfa ve hesaplar arasında da bağlantı tespit edildiği ve bu hesapların 667 bin dolar reklam ödemesi yaptığı bilgisi veriliyor. Raporda bu hesapların “AKP ve politikaları hakkında destekleyici yorumlar da dahil olmak üzere Türkiye ve bölgedeki siyaset ve güncel olaylar hakkında ağırlıklı olarak Türkçe paylaşımlarda bulunduğu” da ifade ediliyor.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan Altan Sancar, söz konusu montaj videoyu ilk olarak paylaşan sayfanın “Büyük Türkiye” isimli Facebook sayfası olduğu bilgisinin CHP’nin kampanya ekibinin tespiti olduğunu söyledi.

Raporda söz konusu grup ve sayfaların, denetimden kaçmak için zaman zaman sahte hesaplara devredildiğine, böylece gerçek kimliklerin gizlenmek istendiğine dikkat çekiliyor ve söz konusu faaliyetlerin arkasındaki dört sosyal medya ajansı açıklanıyor: VOMM Creative, Skala Medya, TMSC Media ve Bin945 Creative Works.

110 sayfadan oluşan ve başka ülkelerden kullanıcılara ait sosyal medya hesaplarına ilişkin benzer bilgiler verilen raporun tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz.

Ne olmuştu?

Seçim sürecinde Kürdistan İçi Partisi’nin (PKK) bir etkinliğinden alınan bir video montajlanarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) destek veriyormuş gibi bir algı yaratılmıştı. Gazeteci Altan Sancar, 17 Temmuz 2023 tarihli Diken’de çıkan haberinde, CHP kampanya ekibinin, seçim boyunca ortaya sürülen montaj videolara karşı CHP’yi uyardığını ve dikkate alınmadığını yazmıştı.

Erdoğan’ın da izlettiği montaj video paylaşımına erişim engeli

Ekibin uyardığı videolar arasında yer söz konusu video 7 Mayıs’ta Erdoğan tarafından İstanbul mitinginde gösterilmiş ve çok sayıda televizyon tarafından da canlı yayınlanmıştı.

O günden itibaren başlayan ‘montaj video’ tartışması ilk turun ardından da devam etmiş, Erdoğan 22 Mayıs’ta katıldığı televizyon programında “Ama montaj, ama şu ama bu, Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var” demişti.

CHP ancak videoların dolaşıma girmesinden yaklaşık 20 gün sonra suç duyurusunda bulunma kararı almıştı.

(BA/EMK)