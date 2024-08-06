Meta, Malezya Başbakanının Heniyye paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim İsrail’in Gazze'deki yürüttüğü soykırım karşında en açık sözlü dünya liderlerinden biri.

Güneydoğu Asyalı lider, savaşın başından bu yana hem İsrail'i kınayan açıklamalar yaptı, hem de Filistin ve Hamas’ı yüksek sesle destekledi.

Ancak Enver'in Hamas’a verdiği açık destek, başta Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta olmak üzere küresel sosyal medya platformlarıyla problem yaşamasına neden oldu.

Geçtiğimiz hafta Meta, Enver'in Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesinden dolayı başsağlığı dilediği paylaşımları kaldırdı.

İbrahim, 31 Temmuz'da Facebook ve Instagram'da Heniyye'nin ölümü nedeniyle taziyelerini iletmek için bir Hamas yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesinin video kaydını ve Mayıs ayında Katar'da Heniyye ile yaptığı son görüşmeden bir fotoğraf yayınlamıştı.

Enver'ın ofisi Meta'nın kararını "ayrımcı, adaletsiz ve ifade özgürlüğüne yönelik bariz bir baskı" olarak değerlendirdi. Bu Meta’nın Malezya hükümetiyle yaşadığı ikinci anlaşmazlıktı. Mayıs ayında yaşanan benzer bir olayda Meta, İbrahim’in Heniyye ile görüşmesine ilişkin Facebook paylaşımlarını, yanlışlıkla kaldırıldığını söyleyerek geri yüklemişti.

Meta bugün de yine uyguladığı sansür için özür diledi. Sosyal medya devi yaptığı açıklamada, yayından kaldırmanın "operasyonel bir hata" olduğunu ve Envar'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki gönderiyi "haber değeri" etiketiyle geri yüklediğini söyledi.

Özür, Meta temsilcileri ile Malezya’nın Başbakanlık ve İletişim Bakanlığı yetkilileri arasında Pazartesi günü yapılan toplantının ardından alındı. Bu karşılık Malezya ise Meta ve diğer sosyal medya şirketlerinin platformlarında Filistin yanlısı içerikleri engellemeye devam etmeleri halinde kendilerine karşı sert önlemler alınabileceği uyarısında bulundu.

ABD'li sosyal medya devi, Gazze'yi yöneten Filistinli İslamcı hareket Hamas'ı "tehlikeli bir örgüt" olarak nitelendiriyor ve paylaşımları sansürlüyor. Türkiye de bu nedenle Instagram'a erişim engeli getirdi.

Malezya'nın Gazze'deki savaşa bakışı

Malezya, İsrail’in Gazze'deki eylemlerini defalarca kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu. Başbakan Enver, bu göreve gelmeden önce 2019 ve 2020'de İsmail Haniyye ile bir araya geldi. Savaş başladıktan sonra da bir kez görüştü. Bu arada Malezya, İsrail'e ait gemilerin Malezya limanlarını kullanmasını yasakladı.

Malezya'nın havaalanı işletmecisi Malaysia Airports Holding'i özelleştirme planı bile, teklif yapan şirketin İsrail bağlantısı nedeniyle ülkenin varlık fonuna devredildi.

Malezyalılar ayrıca McDonald's, KFC ve Starbucks gibi Batılı markaları boykot ediyor.

(HA)