Meta, Filistin haberlerini sansürlüyor mu?

BBC, Meta'nın (Facebook ve Instagram'ın ana şirketi) Filistin'deki haber kaynaklarına uyguladığı kısıtlamaları ortaya koyan bir araştırma yayımladı.

Ahmed Nour, Joe Tidy ve Yara Farag imzasını taşıyan haberde, Meta’nın İsrail-Gazze savaşı sırasında Filistin merkezli haber kaynaklarının izleyici erişimini ciddi şekilde kısıtladığı belirtiliyor.

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Erişim ve etkileşimde büyük düşüş

BBC, Gazze ve Batı Şeria’daki 20 büyük Filistin haber kuruluşunun Facebook sayfalarındaki etkileşim oranlarını inceledi.

7 Ekim 2023'te Hamas’ın saldırısıyla başlayan savaş sonrasında bu sayfalardaki etkileşim oranlarının yüzde 77 oranında düştüğü görüldü. Filistin TV gibi 5,8 milyon takipçili sayfalar, gönderilerinin erişiminin yüzde 60 oranında azaldığını bildirdi.

Haberde görüşüne yer verilen kanal çalışanlarından Tarık Ziad, "Etkileşim tamamen kısıtlandı ve paylaşımlarımız insanlara ulaşmayı bıraktı" dedi.

Öte yandan, aynı dönemde İsrail merkezli haber kuruluşlarının (örneğin Yediot Ahronot ve Israel Hayom) Facebook sayfalarındaki etkileşim oranlarında yüzde 37 artış yaşandığı gözlemlendi.

BBC bu noktaya “Bu sayfalar da büyük miktarda savaşla ilgili içerik yayınladı, ancak izleyici etkileşimleri yüzde 37 arttı” diye not düştü.

Filistin İçin Teknoloji

Küresel medyanın sayfalarındaki durum

Meta, herhangi bir sesi kasıtlı olarak bastırdığı iddialarını yalanlıyor. Şirket, savaş döneminde nefret söylemiyle mücadele amacıyla "geçici ürün ve politika önlemleri" aldığını belirtti. Ancak bu politikaların Filistinli kullanıcıları orantısız şekilde etkilediğine dair endişeler var.

BBC, Filistinli medya kuruluşlarıyla etkileşimdeki düşüşün bu durumla açıklanıp açıklanmadığını görmek için Sky News Arabia ve Al-Jazeera gibi başka yerlerdeki 30 önemli Arapça haber kaynağının Facebook sayfalarında aynı analizi gerçekleştirdi. Ancak bu sayfalarda ortalama yüzde 100'e yakın bir etkileşim artışı görüldü.

Instagram algoritmalarında değişiklik

Meta’nın eski ve mevcut çalışanları, şirketin Instagram algoritmalarında Filistinli kullanıcıları etkileyen bir değişiklik yaptığını doğruladı.

BBC’ye sızdırılan belgelere göre, 7 Ekim saldırılarının ardından Instagram, Filistinli kullanıcıların yorumlarını daha sıkı bir şekilde denetlemeye başladı. Bu değişiklik, bazı çalışanlar tarafından "Filistinli kullanıcılara karşı yeni bir önyargı" yaratabileceği gerekçesiyle eleştirildi.

Meta, bu değişikliklerin Gazze’den gelen nefret söylemi içeriklerinde yaşanan artışa yanıt olarak yapıldığını ve daha sonra bu politikaların geri alındığını iddia etti. Ancak geri çekilme süreciyle ilgili kesin bir tarih verilmedi.

İnsan hakları gruplarının eleştirileri

Meta, daha önce Arapça dil uzmanlığı eksikliği nedeniyle benzer eleştiriler almıştı. 2021'de şirketin hazırlattığı bağımsız bir rapor, algoritmaların Arapça içerikleri yanlış yorumlayabildiğini ortaya koymuştu. Örneğin, "Elhamdülillah" gibi basit ifadeler bile hatalı şekilde şiddet çağrısı olarak algılanabiliyordu.

İsrail, 133 Gazzeli gazeteciyi öldürdü

Gazze’de çalışan gazeteciler, artan sansür ve güvenlik risklerine rağmen içerik paylaşmaya devam ediyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi, (CPJ) 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Gazze savaşında en az 141 gazetecinin öldürüldüğünü belgeledi; bunlardan 133'ü Gazze'deki Filistinli gazeteciler.

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(HA)