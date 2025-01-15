Meta, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarıyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, personellerinin yüzde 5'inin işine “performansa dayalı” olarak son verecek ve işten çıkarılan çalışanların yerine yeni alım yapacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, bu yılın yoğun geçeceğine işaret ederek, ekiplerde en iyi çalışanların bulunduğundan emin olmak istediğini belirtti.

Zuckerberg, boşalan pozisyonları 2025'te yeniden doldurma niyetinde olduklarını ve işine son verilen personellere "cömert" kıdem tazminatı ödeyeceklerini söyledi.

İşten çıkarmalardan etkilenenlere 10 Şubat'ta bildirim yapılacağını aktaran Zuckerberg, ABD dışındaki çalışanların daha sonra bilgilendirileceğini belirtti.

Nefret söylemi kurallarını da geri çekti

Öte yandan Meta, ikinci Trump yönetimine hazırlık yaparken yalnızca doğruluk (teyit) kontrolü mekanizmasını değil, nefret söylemi ve tacizle ilgili kurallarını da gevşetti.

AP’de yer alan habere göre, sosyal medya devi, özellikle cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve göçmenlik statüsü gibi konularda Elon Musk’ın X platformunun izlediği yolu takip etti.

Zuckerberg, 31 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, şirketin “göçmenlik ve cinsiyet gibi ana akım söylemle teması olmayan konulardaki kısıtlamaları kaldıracağını” söyledi ve katalizör olarak “son seçimleri” gösterdi.

Meta kullanıcıların uyması beklenen topluluk kurallarına şunları ekledi:

“Transgenderizm ve eşcinsellikle ilgili siyasi ve dini söylemler ve 'tuhaf' gibi kelimelerin yaygın ve gayri ciddi kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, cinsiyet veya cinsel yönelime dayalı akıl hastalığı veya anormallik iddialarına izin veriyoruz.”

Başka bir deyişle, artık Facebook, Threads ve Instagram'da LGBTİ+’lara akıl hastası demek serbest. Diğer hakaretler ve Meta'nın “tarihsel olarak korkutmayla bağlantılı zararlı stereotipler” olarak adlandırdığı Blackface* ve Yahudi Soykırımı’nın inkârıyla ilgili ifadeler ise hâlâ yasak.

* Siyah insanların fiziksel ve kültürel özelliklerini alaycı bir şekilde taklit eden, genellikle beyaz kişilerin siyahları aşağılamak amacıyla kullandığı bir pratik. Politik olarak, ırkçı ve aşağılayıcı bir tavır olarak kabul edilir. (TY)