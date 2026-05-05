KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 11:25 5 Mayıs 2026 11:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 11:40 5 Mayıs 2026 11:40
Okuma Okuma:  3 dakika

Met Gala’ya Jeff Bezos protestoları damga vurdu

“Met Gala başkanı Jeff Bezos vergi kaçırıyor, ICE’ı destekliyor ve Trump’ı finanse ediyor. Bundan sıyrılmasına izin vermeyin.”

BİA Haber Merkezi

“Parayla sınıf/saygınlık satın alınmaz, soytarı”, (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı).

Her yıl New York’ta düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri kabul edilen Met Gala 2026, dün (4 Mayıs) Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Beyoncé, Nicole Kidman ve Venus Williams’ın eş başkanlığında, moda ve sanat tarihinin en ikonik anlarına sahne olan, bilet fiyatlarının 100 bin dolara kadar çıktığı yardım galası bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin ana sponsorları ve onursal başkanları arasında Jeff Bezos ve eşi Lauren Sánchez Bezos’un yer alması ise protestoları beraberinde getirdi.

Kentin yeni sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani, nisan ayında yaptığı açıklamada galaya katılmayacağını duyurmuştu.

“Everyone Hates Elon” adlı aktivist grup, gala gecesi için Metropolitan Sanat Müzesi çevresinde sahte idrar şişeleri yerleştirdiklerini duyurdu.

Eylem, Amazon çalışanlarının üretim hedeflerini tutturmak için şişelere idrar yapmak zorunda kaldığına ilişkin geçmişte gündeme gelen haberlere gönderme yapıyor. Amazon, bu iddiaları daha önce reddetmişti.

Gazze işgali ve iklim krizi

Gala öncesinde de New York sokaklarında, metro istasyonlarında ve dijital mecralarda Jeff Bezos’u kınayan afişler dikkat çekti. Bazı afişlerde Bezos’un vergi politikaları ve siyasi ilişkileri protesto edildi.

The New York Times’ın aktardığına göre, afişlerden birinde “Durumu süsleyemezsiniz. Met Gala başkanı Jeff Bezos vergi kaçırıyor, ICE’ı destekliyor ve Trump’ı finanse ediyor. Bundan sıyrılmasına izin vermeyin,” ifadeleri yer aldı.

Protestoların bir diğer odağında, Met Gala’nın gelir elde ettiği bağış yapısı ve ekonomik eşitsizlik tartışmaları bulunuyor.

1948’den bu yana düzenlenen etkinlik, Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü için önemli bir fon kaynağı olmayı sürdürüyor. Ancak son yıllarda etkinlik, Gazze işgali ve iklim krizi gibi küresel meseleler üzerinden de eleştirilerin odağında.

“Zenginleri ye”, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Met Gala 2026 Zohran Mamdani amazon jeff bezos Gazze moda
