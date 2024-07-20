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Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 18:41
 ~ Son Güncelleme: 20 Temmuz 2024 18:46
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Met Çıkmazı belgeseline “uyuşturucuya özendirme” davası

Avukat Tuba Torun, belgeselin amacının, kamuyu ve kamu görevlilerini uyuşturucunun geldiği boyut noktasında aydınlatmak ve önlem alınmasını sağlamak olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Met Çıkmazı belgeseline “uyuşturucuya özendirme” davası

“Met Çıkmazı” belgeselini çeken gazeteciler Tunca Öğreten ve Murat Baykara hakkında “Uyuşturucuya Özendirme” ve “Suçu Bildirmeme” suçlarından dava açıldı.

İlk duruşma, Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 31 Ekim’de görülecek.

26. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde "Görüntülü Haber" dalında, muhabir Tunca Öğreten, kameramanlar Murat Baykara ve Ömer Çakan'ın, Voys Media Youtube kanalında 12 Ocak 2023'te yayımlanan "Med Çıkmazı" başlıklı videosu Jüri Özel Ödülü'ne değer görülmüştü.

Avukat Tuba Torun davayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belgeselin amacının kamuyu ve kamu görevlilerini uyuşturucunun geldiği boyut noktasında aydınlatmak ve önlem alınmasını sağlamak olduğunu söyledi:

“Ne yazık ki hukuken geldiğimiz noktada şaşırtıcı olmayan bir biçimde savcılarımız yine suçluyu kovalamak yerine suçu/suçluları işaret edenleri kovalıyor. Uyuşturucuya özendirme suçu kastla işlenir. Belgeselin amacı ise bilakis uyuşturucu belasına çare aranmasıdır. Suçu bildirmeme suçunun temel gerekçesi ise işlenmekte olan bir suçun neticelerini sınırlandırmaktır. “Met Çıkmazı” belgeselinin amacı da tam olarak bu iken gazeteci arkadaşlarımızın cezalandırılmak istenmesi kötü niyetten ibarettir ve kesinlikle kabul edilemez.”

Videonun tanıtımında, şu ifadeler yer alıyor: “Uyarıcı Metamfetamin maddesinin yaygın kullanımı, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Voys'un 'Met Çıkmazı' adlı videosunda, #Metamfetamin kullanımının dehşet verici sonuçlarını, ne kadar kolay ve ucuza ulaşılabildiğini, maddenin tedavi merkezlerinde dahi satıldığını izleyeceksiniz.”

(AS)

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