KİM
Mesut Özarslan kimdir?

Miliiyetçi ve muhafazakar bir kesimin tercih ettiği Keçiören'de, Melih Gökçek ve Turgut Altınok'un ardından Mesut Özarslan belediye başkanlığı görevini üstlendi.

Mesut Özarslan kimdir?

İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan, Sivas doğumlu, ilk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans diploması aldı.

Akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti. 2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sırasıyla; ABB Belko Genel Müdürü, ABB Portaş Genel Müdürü, ABB Portaş Yönetim Kurulu Başkanı, ABB Başdanışman, Aski Spor Asbaşkanı, Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı görevlerinde bulundu.

Görevlerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) üye olan Dr. Mesut Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlendi ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Mesut Özarslan'dan önce, AKP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan MHP kökenli Turgut Altınok ve yine MHP kökenli olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek de Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti.

keçiören AKP CHP İyi Parti Mesut Özarslan
