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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Ocak 2024 16:22
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2024 16:42
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Mesut Barzani'den İran'a tepki: Öne sürdükleri bahanelerin aslı esası yok

İran saldırılarına daha fazla sessiz kalmayacaklarını belirten KDP lideri Mesut Barzani, "Bizi öldürebilirsiniz ancak emin olun irademizi kıramazsınız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mesut Barzani'den İran'a tepki: Öne sürdükleri bahanelerin aslı esası yok
Fotoğraf: AA Arşiv

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Erbil’e yönelik balistik füze saldırılarına tepki gösterdi, “Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız” dedi.

KDP lideri Barzani, dün (15 Ocak) gece saatlerinde birçok noktaya gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “Erbil’in 2020’den bu yana onlarca kez İran Devrim Muhafızları Ordusu ve onlara bağlı güçlerin füze ve İHA saldırılarının hedefi olduğunu” belirten Barzani, bu saldırıların IKBY halkına yönelik “açık bir zulüm” olduğunu kaydetti.

Mesut Barzani, bu saldırıları düzenleyenlerin “kendi sorunlarını örtbas etmek istediklerini” kaydederek, “Erbil’e saldırıları düzenleyenler ve bu suçun arkasındakiler iddialarının hiçbir temelinin olmadığını çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

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“Sabrımızın bir sınırı var”

KDP lideri Barzani, bu saldırının bir suç olduğunu ve suçsuz bir ailenin topluca katledildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Artık sabrımızın bir sınırı vardır. Bu saldırı mertçe ve yiğitçe değildir. Burada sözüm İran halklarına. İran halklarına daima saygı duydum. Daima dostluk ve kardeşlik elini uzattık. Sizi temin ederim ki Erbil’e ve Kürdistan Bölgesi halkına karşı işledikleri suçlar için öne sürdükleri bahanelerin aslı esası yoktur. Bu iddialar gerçeklikten uzaktır. Saldırganlar izin verirse gelin Erbil’de gerçekleri kendi gözlerinizle görün.”

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“İrademizi kıramazsınız”

“Zulümlerine sonsuza kadar devam edemezler. Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız” diyen Barzani, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Füze ve İHA saldırıları düzenleyen İranlı saldırganlara da şunu söylüyorum: Kadın, çocuk ve sivil insanlarımızı şehit etmekte iftihar edilecek hiçbir şey yok. Bizi öldürebilirsiniz ancak emin olun irademizi kıramazsınız.”

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(VC)

KDP Kürdistan Demokrat Partisi Mesut Barzani İran Devrim Muhafızları Ordusu İran Erbil Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi 2024 Erbil saldırısı
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