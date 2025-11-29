Mesud Barzani Türkiye'de: Tüm gücümüzle sürecin arkasındayız

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani 4’üncü Uluslararası Melayê Cizîrî Sempozyumu’na katılmak üzere Cizre’ye geldi.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününde; davet edilen KDP lideri Mesut Barzani, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Barzani, Vali Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Şırnak Milletvekilleri Newroz Uysal Aslan, Mehmet Zeki İrmez ile çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Mesud Barzani yoğun bir kalabalık eşliğinde karşılandı

Kısa süreli arbede yaşandı

Barzani otele girerken, karşılamaya gelenler ile güvenlik arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbedenin İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaoğlu’nun korumaları ile Barzani’nin güvenliğini alanlar arasında yaşandığı öğrenildi.

Bakan yardımcısını tanımayan Barzani güvenliği, Karaoğlu’nu girişte Barzani’ye yaklaştırmaması üzerine arbede yaşandı.

4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu dün yapılan açılış töreniyle başladı.

PKK SİLAH BIRAKMA TÖRENİ Barzani’den ilk açıklama: Barışta herkes kazanır

"Sürecin ciddi başladığını görüyoruz"

Mesud Barzani yaptığı konuşmada Barış ve Demokratik Toplum Süreci nedeniyle Abdullah Öcalan’a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Barzani şu ifadeleri kulandı:

“Çok mutluyuz ki bu süreç başladı. Bu sefer sürecin daha ciddi başladığını görüyoruz. Çünkü millet, Meclis ve tüm taraflar devleti (süreç konusunda) destekliyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Meclis’e ve yurttaşlara teşekkür ederim ki en hayırlı kapı olan barış kapısını açtılar. Aynı zamanda Sayın Öcalan’a teşekkür ederim, olumlu adımlar attığı için. Biz de bütün gücümüzle sürecin arkasındayız, elimizden geleni yapmaya hazırız.”

Konuşmanın ardından program kasidelerin okunması ile devam etti. Barzani dinletiden sonra Medreseya Sor ve Mem û Zîn türbesini ziyaret etti. 17 oturumdan oluşan sempozyum, akşam saatlerinde son bulacak.

Melayê Cizîrî kimdir? Melayê Cizîrî Kürt edebiyatının tanınmış büyük şairlerinin başında yer alır. Miladî 1567-1641 yılları arasında yaşamıştır. Tasavvufî içerikli divanıyla adını Kürt tasavvuf edebiyatı tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Asıl adı Ahmed b. Muhammed el-Boti (Bohtî) el-Cizîrî olup, daha çok Melayê Cizîrî mahlasıyla tanınmaktadır. Eğitimini dönemin önemli ilim merkezlerinden olan Diyarbakır, Hakkâri ve İmadiye’deki medreselerde tamamlamış, ardından Cizre’deki Kırmızı Medrese’de müderrislik yapmıştır. Çeşitli bilim dallarında derin bir bilgiye sahip olan Cizîrî, özellikle tasavvuf ve şiir alanında özgün eserler vermiştir.

*Bu haber İlke TV ve Rudaw haber sitelerinden derlenmiştir.

(NÖ)