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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 00:05
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 09:37
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ABDİ-BARZANİ GÖRÜŞMESİ

Mesud Barzani: "Kürt partilerinin haklarını güvenceye almak için ortak tutum benimsemeleri önemli"

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi ile görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamada "Suriye'nin gelecekteki liderliğiyle anlaşmaya varmakta Kürt partileri arasındaki birlik ve ortak tutumun önemini" vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mesud Barzani: "Kürt partilerinin haklarını güvenceye almak için ortak tutum benimsemeleri önemli"
Mazlum Abdi ve Mesud Barzani görüşmesi/Selahaddin, Fotoğraf: KDP

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin Perşembe günü Selahaddin kentindeki görüşmeleriyle ilgili KDP'den açıklama yapıldı.

Mesud Barzani: "Birlik sağlamak ve ortak bir tutum benimsemek önemli"

Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Mesud Barzani, “Suriye Kürt partilerinin geleceklerini barışçıl yollarla, dış müdahalelerden uzak bir şekilde belirlemeleri gerektiğini” vurguladı.

Ayrıca, “Suriye'nin gelecekteki liderliğiyle bir anlayış ve anlaşmaya vararak haklarını güvence altına almak için birlik sağlamanın ve ortak bir tutum benimsemenin önemi" üzerinde durdu.

Hoşyar Zebari: "Kürt birliğini güçlendirerek sorunsuz geçişi sağlamak"

Eski Irak Başbakan Yardımcısı ve kıdemli Kürt politikacı Hoşyar Zebari de görüşme sonrası yayımladığı sosyal medya paylaşımında "Başkan Mesud Barzani ile Kuzeydoğu Suriye SDG Komutanı arasında gerçekleşen toplantı[nın], Kürt birliğini güçlendirmek ve sorunsuz bir siyasi geçiş için yeni Suriye yöneticileri karşısında Şam'da konumlandırmak adına önemli [olduğuna]" dikkat çekti.

Görüşmeye kimler katıldı?

Mesud Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Mazlum Abdi'nin yanı sıra YPJ Genel Komutanı Rohilat Efrin de katıldı. Mesud Barzani'nin temsilcileri Dr. Hemid Derbendi ile Sidad Barzani de görüşmede hazır bulundu.

(AEK)

Haber Yeri
Erbil
IKYB Mesud Barzani Kürt partileri Mazlum Abdi
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