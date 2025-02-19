Mesrur Barzani: Barış için işbirliğine hazırız

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde temaslarını sürdürüyor. Heyet, Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından barış sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Barzani, savaşın ve şiddetin son bulması gerektiğini vurgulayarak, Kürdistan Bölgesi’nin barış sürecine her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazır olduğunu belirtti.

Rûdaw’ın aktardığına göre, IKBY Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEM Parti heyetinin Kürdistan Bölgesi’ndeki temasları ve Türkiye’de yürütülen barış süreci hakkında Başbakan Barzani’ye bilgi verdiği ifade edildi. Heyet, Kürt meselesinin barışçıl çözümüne yönelik girişimlerin önemine dikkat çekerken, süreçte IKBY lideri Mesud Barzani’nin rolüne yüksek değer verdiklerini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani ise, bölgede istikrarın sağlanması ve halklar arasında barışçıl bir arada yaşamın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’de barış sürecini desteklediğini yineleyen Barzani, savaşın ve şiddetin sona ermesi için Kürdistan Bölgesi’nin her türlü işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

Süreçte neler yaşandı?

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreçte, ilk görüşmesini 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı.

İlk görüşmenin ardından heyet, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de katılımıyla çeşitli siyasi parti liderlerini ziyaret ederek onların çözüm sürecine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Heyet, son olarak 22 Ocak’ta İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmelerin ardından, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacağı ve bu açıklamanın Şubat sonu ya da Mart başında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapacağı temasların, sürecin nasıl şekilleneceği konusunda kritik bir önem taşıdığı değerlendiriliyor.