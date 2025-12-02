Meşru müdafaa hakkını kullanan Serap Avcı, tahliye edilmedi

Evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kalan ve hayatta kalmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Serap Avcı, tutuklu yargılandığı davada bir kez daha tahliye edilmedi.

Serap Avcı’nın özgürlüğü için mücadele eden platform, @serapaozgurluk hesabından yaptığı açıklamada, bugünkü 5. duruşmada savcılık mütalaasının açıklandığını duyurdu.

Açıklamada, “Savcı, Serap’ın cezalandırılmasını talep etti; mahkeme ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar duruşması 9 Aralık saat 10.00’da Küçükçekmece Adliyesi’nde görülecek” denildi.

Şiddet gecesi

Yedi yıllık evliliği boyunca sistematik şiddete maruz kalan Serap Avcı, boşanmak istemesi üzerine eşi Yasin Avcı’nın tehdit ve baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı. 18 Nisan gecesi ise Serap için ölüm tehlikesi gerçek anlamda kapıya dayandı.

Gece saat 03.30’da yatağında uyurken Yasin Avcı’nın şiddetiyle uyandırılan Serap, dakikalar süren darp, boğma girişimi ve sürüklenme anlarını yaşadı. Evdeki saldırılar giderek ağırlaşırken Yasin Avcı’nın Serap’ı 12. kattan aşağı atmaya çalıştığı iddia edildi.

Kaçacak hiçbir yerinin kalmadığı bu sırada Serap, karanlıkta eline geçen bir bıçakla kendisini savunmak zorunda kaldı ve bu sayede hayatta kalmayı başardı.

Serap Avcı’nın yaşamını korumak için gerçekleştirdiği bu eylem, bugün “eşi kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına neden oluyor. Ölümle burun buruna geldiği geceden sağ çıkmasına rağmen Serap, halen cezaevinde ve adalet arayışı devam ediyor.

Serap Avcı’ya yine tahliye yok: Kendimi ve oğlumu korudum

