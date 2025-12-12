Meslektaşlarından çağrı: Aslı Aydemir serbest bırakılsın

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Eğitim-Sen 6 No’lu Şube ve Barış Akademisyenleri, 160 gündür tutuklu bulunan feminist psikolog ve barış akademisyeni Dr. Aslı Aydemir için ortak bir açıklama yaptı.

Kurumlar, hukuki süreçte hiçbir ilerleme kaydedilmemesi ve soruşturmadaki usulsüzlükler nedeniyle Aydemir’in derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Saldırganlar serbest, Aydemir tutuklu

Açıklamada, 4 Temmuz’da LeMan dergisi binasına şeriatçı sloganlarla taşlı saldırı düzenleyen bir grubun yarattığı gerginlik sırasında yaşanan tartışmada bir sivil polisin yaralanmasının gerekçe gösterilmesiyle Dr. Aslı Aydemir’in ev baskınıyla gözaltına alındığı hatırlatıldı. Aydemir’in aynı gün “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandığı belirtilirken, saldırıyı gerçekleştiren gruptan hiç kimsenin gözaltına alınmadığı vurgulandı.

İki kez reddedilen iddianame, ilerlemeyen süreç

Açıklamada, Aydemir hakkında hazırlanan iddianamenin 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay içtihatlarına ve ilgili kanunlara aykırı gerekçelerle iki kez reddedildiği, dava sürecinin başlatılamadığı ifade edildi. Sürecin her seferinde en başa döndüğü, 160 gündür tutuklu bulunan Aydemir için “hukuki hiçbir ilerleme sağlanmadığı” belirtildi.

Ardı ardına savcı değişiklikleri

Soruşturmanın seyrini tıkayan önemli bir başka unsurun da savcı değişiklikleri olduğu kaydedildi. İlk iki iddianameyi hazırlayan savcının görevden alınmasının ardından Kasım ayının sonunda yeni bir savcı atandığı; ancak iki hafta geçmeden, 5 Aralık’ta dosyanın üçüncü kez başka bir savcıya devredildiği aktarıldı. Açıklamada, Aydemir’in dava sürecinin başlayabilmesi için bir kez daha yeni savcının iddianame hazırlamasını beklemek zorunda bırakıldığı belirtildi.

“Her ay tekrarlanan işkence”

Meslek örgütleri, Aydemir’in her 30 günde bir SEGBİS aracılığıyla Sulh Ceza Hâkimi karşısına çıkarıldığını, yalnızca birkaç dakika süren bu oturumlarda neredeyse hiç söz hakkı verilmeden tutukluluğun devamına karar verildiğini ifade etti. Bu uygulama, açıklamada “yargılanmadan cezalandırma” olarak tanımlandı.

“Tutukluluk süresi doluyor, bu hukuksuzluk sona ermeli”

Soruşturma aşaması için geçerli olan azami altı aylık tutukluluk süresinin dolmak üzere olduğuna dikkat çeken kurumlar, hiçbir ilerleme kaydedilmeden geçen bu sürenin açık bir hak ihlali olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu ay sonunda yapılacak olan bir sonraki tutukluluk incelemesinde Dr. Aslı Aydemir’in tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

Son olarak meslek örgütleri ve Barış Akademisyenleri, Dr. Aslı Aydemir’in özgürlüğünden mahrum bırakılmasına neden olan hukuksuzlukların derhal son bulmasını istedi ve kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

(EMK)