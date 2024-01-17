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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 09:46
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2024 16:32
2 dk Okuma

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi çocuk, staj yaptığı fabrikada öldü

14 yaşındaki Arda Tonbul, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı MESEM öğrencisiydi. Tonbul, demir-çelik fabrikasında staj yapıyordu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi çocuk, staj yaptığı fabrikada öldü
Fotoğraf: İSİG Meclisi/X

İstanbul Esenyurt'ta, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"AKP çocuk işçiliği meşrulaştırdı"
"AKP çocuk işçiliği meşrulaştırdı"
12 Haziran 2023

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki demir-çelik fabrikasında staj yapan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Arda Tonbul, 9 Ocak'ta, dengesini kaybetmesi sonucu kafasını sac bükme makinesine sıkıştırdı.

İhmal ve İstismara Karşı Sıkı Denetim Şart
MEB'İN ORTAÖĞRETİME YÖNELİK ÇIRAKLIK UYGULAMASI
İhmal ve İstismara Karşı Sıkı Denetim Şart
2 Temmuz 2019

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Tonbul, müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Tonbul'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

Mesleki eğitim süreci mi 'firmalara destek paketi' mi?
Mesleki eğitim süreci mi 'firmalara destek paketi' mi?
31 Ekim 2022

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika müdürü H.Ö. ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ve Ö.K. tutuklandı.

Öte yandan Arda Tonbul 4 aylıkken, annesi Emine Tonbul'un da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) hakkında

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ortaöğretim kademesinde bulunan meslek okulları. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. 9 Aralık 2016’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kuruldu.

Meslek liseleri: "Öğrenci değil, işçi"
Meslek liseleri: "Öğrenci değil, işçi"
21 Haziran 2022

Çıraklık eğitimi, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı. Karar ile “Çırak öğrencilerin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle mesleklerini işbaşında öğrenmeleri” amaçlandı.

"Öğrenciler, Staj Adı Altında Ucuz İşgücü Olarak Çalıştırılacak"
"Öğrenciler, Staj Adı Altında Ucuz İşgücü Olarak Çalıştırılacak"
27 Şubat 2019

Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim 4 yıl. Öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alıyor. Mesleki eğitim ilk seneden son seneye kadar devam ediyor. Öğrenciler üçüncü yılın sonunda kalfalık sınavına, dördüncü yılın sonunda da ustalık sınavına gidiyor.

MEB çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u, kalfa öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında ödeme yapıyor.

Çocuk hakları alanında çalışan bazı uzmanlar, Mesleki Eğitim Merkezleri'ni "öğrencilerin eğitim hakkını ihlal ederek ucuz iş gücü olarak kullanılması ve çocuk işçiliğini meşrulaştırması" nedeniyle eleştiriyor. (AÖ)

çocuk işçiliğiyle mücadele MESEM
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