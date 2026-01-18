Meslek örgütlerinden TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı’ndaki saldırıya tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve PEN Yazarlar Derneği, TÜYAP 18. Çukurova Kitap Fuarı’nda bir yayınevinin standına ve kitaplarına yönelik saldırıyı ortak bir basın açıklamasıyla kınadı.

Adana’da 10–18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen fuarda Pankuş Yayınevi’nin standına yönelik saldırının kaygı verici olduğu belirtilen açıklamada, düşüncenin ifade ve yayın yoluyla ortaya konulmasına fiziksel şiddetle müdahale edilmesinin demokratik toplum düzeni ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada, kitapların düşüncenin ve ifade özgürlüğünün ürünü olduğu hatırlatılarak, düşünceyi açıklama ve yayma hakkının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığı vurgulandı. Bu hakların hiçbir kişi ya da grubun tehdidi veya şiddetiyle engellenemeyeceği kaydedildi.

“Şiddet topluma yönelmiş bir tehdittir”

Gazeteci, yazar ve yayıncı meslek örgütleri, düşüncelerin eleştirilebileceğini ve tartışılabileceğini ancak bunun yalnızca demokratik ve hukuki yöntemlerle yapılabileceğini belirtti. Yazıya ve düşünceye karşı fiziki güç kullanılmasının yalnızca hedef alınan yayınevine değil, toplumun tamamına yönelmiş bir tehdit olduğu vurgulandı.

Kitap fuarlarının, farklı görüşlerin barış içinde bir arada bulunabildiği kamusal kültür alanları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu alanlarda yaşanan saldırıların ifade özgürlüğünün yanı sıra fuar çalışanlarının, yayınevlerinin, yazarların ve okurların can güvenliğini de tehlikeye attığı ifade edildi.

Yetkililere çağrı

Açıklamada Adana Valiliği başta olmak üzere tüm valilikler ve İçişleri Bakanlığı, fuar alanlarında güvenliğin eksiksiz sağlanması, benzer olayların tekrarının önlenmesi ve saldırıyı gerçekleştirenler hakkında caydırıcı ve şeffaf bir hukuki sürecin yürütülmesi için göreve çağrıldı.

Meslek örgütleri, saldırıya uğrayan yayınevine, kitapların yazarlarına, fuar emekçilerine ve okurlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik her türlü baskı ve şiddete karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.

(EMK)