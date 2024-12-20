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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 11:37
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 17:23
2 dk Okuma

Meslek örgütlerinden Türkiye’nin Suriye’de gazetecileri öldürmesine tepki

“Gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap vermelidir.”

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Meslek örgütlerinden Türkiye’nin Suriye’de gazetecileri öldürmesine tepki

Basın meslek örgütleri, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i hedef almasına tepki gösterdi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), DİSK Basın İş, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı. Gazetecilerin ölümünden sorumlu olanların adalet önünde hesap vermelerini istedi.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG): Özgür Basın emekçileri Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Türkiye'nin SİHA saldırında katledildi. Meslektaşlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor ve kabul etmiyoruz. Nazım ve Cihan, Kuzey ve Doğu Suriye'de yürütülen savaşın hakikatini halka taşıyan iki değerli gazeteciydi. Onlardan aldığımız güçle hakikatleri ısrarla ve inatla dile getirmeye devam edeceğiz.

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG): Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, hakikati dünyaya duyurmak için hayatlarını riske atarak görevlerini yerine getirirken, SİHA saldırısı sonucu yaşamlarını yitirdi. Gerçekleri susturamayacaklar! Kuzey ve Doğu Suriye’de gazetecilere yönelik bu tür saldırılar, hem basın özgürlüğüne hem de insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Yaşamını yitiren gazetecilerimizi saygıyla anıyoruz.

DİSK Basın-İş: Çatışma bölgelerinde canları pahasına kamuoyuna gerçeği aktaran gazetecilerin hedef alınması kabul edilemez. Gazetecileri hedef alan saldırıları kınıyoruz. Filistin'de ve Suriye'de savaş bölgesindeki gazetecilerin ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap vermelidir.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği: Suriye'deki gelişmeleri takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin katledildi. İddiaya göre meslektaşlarımız Türkiye SİHA'sı ile hedef alındı. Saldırıyı lanetliyoruz. Gazeteciler kutsal bir görevi yaparken saldırıya maruz kalamaz. Sorumlular bulunup yargılanmalıdır.

Basın Konseyi: Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de gazetecilik görevlerini yerine getirirken öldürülmelerini üzüntü ile karşıladık. Ölüm sebeplerinin silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı olduğu belirtilmektedir. İki gazetecinin ölüm nedenlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve kamuoyunun ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Basın Konseyi olarak konunun takipçisi olduğumuzu duyurmak isteriz.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Nazım Daştan Cihan Bilgin öldürülen gazeteciler
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