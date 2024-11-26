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Yayın Tarihi: 26 Kasım 2024 15:58
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2024 17:17
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Meslek örgütlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepkiler

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın İş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) ve Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) bugün sekiz gazetecini gözaltına alınmasına karşı açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Meslek örgütlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepkiler

Basın meslek örgütleri, gazetecilerin bugün ev baskınlarıyla gözaltına alınmasına karşı açıklamalar yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın İş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) ve Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) gözaltılara tepki gösterdi.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası, kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamasında gazetecilerin dosyalarında gizlilik kararı olduğunu belirtti. “Meslektaşlarımız avukatlarıyla görüştürülmüyor. En temel haklarımız engelleniyor. Gazeteciler hukuksuz bir şekilde gözaltına alınıyor. Kabul etmiyoruz, takipteyiz” dedi.

DİSK Basın İş gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Çözüm süreci tartışmaları odağında uygulanan iki farklı politikayı eleştirdi:

“Bir yandan kardeşlik nutukları atılırken diğer taraftan Kürt basınına yönelik uygulanan bu baskı politikası kabul edilemez. Barış gerçeğin üzerine inşa edilecekse bunu da cesur habercilik sağlayacak. Özgür basına yönelik bu operasyonları kınıyoruz. Gazetecilik suç değildir. Yetkililerden meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

DFG: Gözaltındaki gazetecileri serbest bırakın

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) gözaltıların, iktidar tarafından basını tek tipleştirmek, gerçekleri perdelemek adına yapılan her bir adımın devamı olduğunu söyledi. Gazetecilerin serbest bırakılmasını isteyen dernek tüm meslek örgütlerini ve yurttaşları da tepki göstermeye, dayanışmaya davet etti:

İktidar tarafından basını tek tipleştirmek, gerçekleri perdelemek adına yapılan her bir adımın devamı olan bu gözaltıları kabul etmiyoruz. Sansür yasası, etki ajanlığı gibi yasal düzenlemelerle sansürü olağanlaştırmaya çalışan akıl gözaltı ve tutuklama operasyonlarıyla da bunu kalıcılaştırmayı hedefliyor. Özgür basın hakikatin duyurulması için mücadele ettiği için hedef alınıyor.

Gözaltılarla hakikati karartmayı hedefleyen anlayış dün olduğu gibi bugün de sonuç alamayacak. Özgür basın hakikat takipçiliğine devam edecek ve tüm kamuoyuna ulaştıracak. Gazetecilere yönelik gözaltıları kabul etmiyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.

Demokratik kamuoyu başta olmak üzere tüm toplumu da haber alma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz.  Gözaltılara karşı tüm meslek örgütlerini dayanışmaya çağırıyoruz ve bir kez daha yüksek sesle söylüyoruz. Gazetecilik suç değildir.

"Gazeteciliğin suç değil"

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), gazetecilerin gözaltına alınmasına karşı meslek örgütlerine dayanışma çağrısında bulunulan açıklamasında  “Gazeteciler, halkın haber alma hakkı için görev yapan kamu hizmeti niteliğinde bir meslek icra etmektedir. Gözaltılar, sadece meslektaşlarımızın haklarını değil, aynı zamanda toplumun bilgiye erişim hakkını da ihlal etmektedir. Gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha vurguluyor, ifade ve basın özgürlüğünün korunması noktasında gazetecilerin gözaltına alınmasına karşı tüm meslek örgütlerini dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz” dedi.

"Hakikat mücadelesine saldırıdır"

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) gözaltıların sistematik bir saldırının parçası olduğunu savundu:

“Kadına yönelik şiddetle mücadele günü sonrası yapılan bu baskınlar, kadınların hak ve özgürlük mücadelesine yönelik sistematik bir saldırının parçasıdır. Basın ve ifade özgürlüğünün anayasal bir hak olduğu, demokratik toplumların temel taşını oluşturduğu bir gerçekliktir. Ancak bugün tanıklık ettiğimiz bu olaylar, özgür basına ve özellikle kadın gazetecilere yönelik baskıların derinleştiğini göstermektedir.

Gazetecilere yapılan bu hukuksuz müdahale, sadece gazetecilik mesleğine değil, aynı zamanda halkın doğru haber alma hakkına ve toplumun hakikat mücadelesine de bir saldırıdır.

Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyor ve sorumluları basın özgürlüğünü ihlal eden bu uygulamaları sonlandırmaya çağırıyoruz. Halkın haber alma hakkını savunan tüm kişi ve kurumları dayanışmaya davet ediyoruz.”

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(HA)

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