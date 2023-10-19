Meslek örgütlerinden eylem: İsrail soykırım suçlarıyla yargılanmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Diş Hekimleri Odası, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği ve Ankara Tabip Odası İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etti.

Fotoğraflarla İsrail protestoları

Sakarya Caddesi'nde yapılan ortak basın açıklamasını KESK Ankara Dönem Sözcüsü İbrahim Kara okudu.

"İsrail savaş suçu işliyor"

Sivil halkın hedef alan saldırıların karşısında olduklarını belirten Kara, şunları söyledi: "Dünya sustukça İsrail, işgalini sistematik olarak derinleştirip bölgedeki katliamlarını arttırıyor. Batı Şeria ve Kudüs'te Mescid-i Aksa ve birçok yerde provokasyonlarla, yerleşimci terörü ve Gazze'ye yönelik ablukayla savaş ve soykırım suçları işlemeye devam ediyor.

"Önceki gün bir hastaneyi yerle bir eden İsrail’in, her türlü çatışma durumunda, savaşlarda dahi dokunulmayan hastaneye yapılan, uluslararası savaş kurallarını hiçe sayan saldırısını lanetliyoruz.

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"Sivillerin bombalanması insanlık suçudur"

“Gazzelileri ilaç, gıda, su, elektrik, yakıt gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmak, acil insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemek; hastanelerin, konutların, ibadet yerlerinin, okulların, sivillerin canice bombalanması ağır bir savaş ve insanlık suçudur.

“Bu saldırılarda görev yapan sağlık çalışanları, çocuklar, bebekler, anneler, hastalardan oluşan yüzlerce sivil, masum insan katledilmiştir. Bu katliamları gerçekleştiren İsrail yönetimi savaş ve soykırım suçlarıyla da yargılanmalıdır.

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"Savaş politikalarına karşıyız"

"Ülkemizin mimarları, mühendisleri, doktorları, diş hekimleri, kamu emekçileri, işçileri yani bu ülkenin emekçi halkı dün olduğu gibi bugün de katliamlara karşı barıştan, ölümlere karşı yaşamdan, kardeşlikten yana tavır almaktan çekinmeyecektir. Bizler Filistin’de yapılan katliama karşı çıkıp tüm dünyayı savaş sarmalına sokmaya hizmet eden politikalara karşı çıkıyoruz.

“Bizler bu ülkenin üreten elleri, Ortadoğu’da daha fazla kan akmaması, savaş politikalarının son bulması için ve yaşamı savunmak için Filistin halkının yanında olmaya, onlarla dayanışmaya devam edeceğiz.”

(RT)