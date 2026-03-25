ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.03.2026 15:06 25 Mart 2026 15:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.03.2026 15:14 25 Mart 2026 15:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Meslek örgütlerinden AKP’ye: Gazetecileri susturmak için yasaları araçsallaştırmaktan vazgeç

“İsmail Arı’nın tutuklanması, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesine yönelik süregelen sistematik politikanın bir parçasıdır.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Basın ve ifade özgürlüğü alanında faaliyet yürüten okuz meslek örgütü, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), PEN Norveç, ARTICLE 19, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), DİSK Basın-İş Sendikası, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24) Arı’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep ederken, hükümete “gazetecileri susturmak amacıyla ceza mevzuatını araçsallaştırmaktan vazgeçmesi” çağrısı yaptı:

“Soruşturma dosyasının İsmail Arı'nın sosyal medya paylaşımları, haber içerikleri ve katıldığı kamuya açık etkinlikler üzerine kurulması; rutin gazetecilik faaliyetlerinin suç unsuru olarak değerlendirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Haber takibi yapmak, kaynaklarla görüşmek ve kamuoyunu ilgilendiren konuları araştırmak suç değildir.

Bu tutuklama, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesine yönelik süregelen sistematik politikanın bir parçasıdır. İfade özgürlüğünü hedef alan bu tür uygulamalar yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da zedelemektedir. Yetkilileri, gazetecileri susturmak amacıyla ceza mevzuatını araçsallaştırmaktan vazgeçmeye davet ediyor; İsmail Arı'nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Demokratik bir toplum için özgür basın şarttır.”

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı tutuklandı
22 Mart 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ismail arı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git