Meslek örgütleri: Hatay'daki 45 numunenin 16’sında asbest lifleri tespit edildi

İstanbul Tabip Odası (İTO), TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Türk Toraks Derneği (TTD) deprem bölgesi Hatay’daki asbeste ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Tabip Odası'nda yapılan ortak açıklamaya İTO adına Esin Tuncay ve Ertuğrul Oruç, TTD adına Haluk Çalışır, ÇMO İstanbul Şube adına Utku Fırat katıldı.

Açıklamada ilk olarak konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Esin Tuncay, deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yeterli önlemlerin alınmadığını söyledi.

Tuncay, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin, Hatay’da yaptığı asbest araştırmasında 45 adet katı ve toz numunesinin 16’sında asbest liflerinin tespit edildiğini belirtti.

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"Kanser yaptığı kesin olarak biliniyor"

“Asbestin kanser yaptığı kesin olarak bilinen toksik maddeler arasında olduğunu” vurgulayan Tuncay, şöyle devam etti:

“Asbestin zamanla akciğer zarı, akciğer, gırtlak, yutak, yumurtalık, mide ve bağırsak kanserlerine neden olduğu biliniyor. Akciğer zarında sıvı birikmesi, akciğeri saran zarın kalınlaşması ve kireçlenmesine de neden oluyor.

“Bu nedenle enkaz bölgesinde yaşayan depremzede insan ve hayvanlar, bölgede görevlendirilmiş ve özellikle enkaz kaldırma işinde çalışan tüm personel risk altındadır.

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"KOAH ve astıma neden oluyor"

“Toza maruz kalmak solunum yollarında alerjik reaksiyonların artması, KOAH ve astım gibi hastalıkların aktive olmasına da neden oluyor. Gebelik sırasında anne karnında ve bebeklik dönemindeki maruziyetin, akciğer gelişim bozukluklarından otizme varan çok sayıda sağlık sorununa neden olduğu biliniyor.

“Belediyeleri ve Çevre Bakanlığını enkaz kaldırma çalışmalarının yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak için göreve çağırıyoruz. Aksi takdirde hizmet kusuru sonucu halk sağlığının tehlikeye atılması nedeniyle hukuk mücadelesi sürdüreceğimizi ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.”

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"Ciddi bir ihmaller zinciri var"

Açıklamanın ardından konuşan ÇMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Utku Fırat ise; şöyle dedi:

“Zaten ciddi bir asbest sorunu olduğunu biliyorduk. Ama bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran şey asbestin nerelere kadar yayılabileceğini tespit etmekti. Depolama alanlarının seçiminden, hafriyat süreçlerinden pek çok ihmal var. Tek dikkate alınan lojistik, sulak alanlara, yerleşim alanlarına ne kadar yakın olduğu dikkate alınmamış.

“Depolama alanlarında, enkaz çalışmalarında sulama çalışması yapılmıyor. Enkaz kaldırma çalışması yapan işçiler dahil olmak üzere neredeyse hiç kimse maske takmıyordu. Çok ciddi bir ihmaller zinciri arka arkaya sıralanmış durumda.”

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(RT)