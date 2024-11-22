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Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 17:01
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2024 00:31
2 dk Okuma

MESEM’li bir çocuk işçi daha öldü

MESEM uygulaması bir çocuk işçinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MESEM’li bir çocuk işçi daha öldü
*Fotoğraf: Evrensel

Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 9. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı Kilimli'de yanında çalıştığı elektrik ustası ile iş için bölgeye giderken aracın hemzemin geçitte ray bakımı yapan lokomotif ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG), Baran'ın ölümünü, "Çocuk işçilik yasaklansın. Mesleki eğitim yeniden yapılandırılsın. MESEM'li 12. çocuk işçi ölümü" sözleriyle duyurdu.

Kaza, dün Kilimli ilçesi Göbü köyü mevkisinde hemzemin geçitte meydana geldi. Zonguldak-Filyos hattında ray bakımı yapan demir yolu bakım lokomotifi, hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan Sefer B.'nin kullandığı 67 AAV 850 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile araçtaki Efe Baran Kazancı yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kazancı, kurtarılamadı.

Efe Baran Kazancı'nın Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi  öğrencisi olarak bir elektrik firmasında çırak olarak çalıştığı ve kaza sabahı da iş için bölgeye gittiği öğrenildi.

Bugün öğle vaktinde Karaelmas Mahallesi Şentepe Camisi'nde Efe Baran Kazancı için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Kazancı'nın öğretmenleri ve arkadaşlarının yanı sıra sevenleri katıldı. Ölen çocuğun vatani görevini yapan ağabeyi Enes Kazancı da izin alarak kente geldi. Enes Kazancı'nın cenazede güçlükle ayakta durduğu ve sıklıkla gözyaşı döktüğü görüldü. Efe Baran Kazancı'nın cenazesi, namazın ardından Karaelmas Mezarlığı’na defnedildi. Yaralı kurtulan Sefer B.'nin tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk işçi cinayeti MESEM
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