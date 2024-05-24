MESEM’de yine çocuk işçi ölümü

Manisa Soma’da 17 yaşındaki Alperen Eren Ural, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çalıştırıldığı evde yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

18 Mayıs Cumartesi günü götürüldüğü evde doğalgaz borusu döşerken balkonun korkuluğunun kırılması sonucu düşen Ural, Akhisar Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ural 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ural'ın cenazesi bugün Turgutalp Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Turgutalp Mahalle mezarlığına defnedildi.

Son bir senede dokuzuncu cinayet

MESEM kapsamında yaklaşık 300 bini 18 yaş altında 1,5 milyon öğrenci çalıştırılıyor. Son bir yılda MESEM’lerde 336 öğrenci çıraklık yaptırılırken iş kazası geçirdi. En az 9 çocuk da iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

26 Eylül 2023'te Manisa’da 16 yaşındaki Zekai Dikici, MESEM kapsamında çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü.

Çocuk işçi çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Kilis’te inşaatın 8. katından düşen 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz, 4 Şubat 2024’te 72 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İŞ CİNAYETİ MESEM kapsamında çalıştırılan çocuk Murat Can Eryılmaz öldü

Kütahya'da, 23 Ocak 2024’te staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki Erol Can Yavuz yaşamını yitirdi.

MESEM öğrencisi Erol Can Yavuz, staj gördüğü atölyede hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan 14 yaşındaki Arda Tombul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi çocuk, staj yaptığı fabrikada öldü

7 Aralık 2023’te 17 yaşındaki Ulaş Dumlu, Konya'da fabrikada elektrik kablosu hattı çekerken, arıtma havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Liseliler Milli Eğitim önünde: Arkadaşlarımız iş cinayetlerinde ölüyor

30 Kasım 2023’te Kocaeli Körfez’de bir kaporta atölyesinde çalışan 15 yaşındaki Ömer Girgin ısınmak için sobayı yakmak isterken parlayan tinerin alevinden ağır yaralandı. 11 gün yoğun bakımda kalan Girgin 11 Aralık’ta hayatını kaybetti.

MİLLETVEKİLİ SAKIK, ÇALIŞMA BAKANINA SORDU "Çocuk yaşta çalışmak zorunda bırakılan Ömer Girgin gibi kaç çocuk var?"

29 Aralık’ta Diyarbakır’da 10. sınıf öğrencisi Ömer Çakar, klima montajı için götürüldüğü Oto Galericiler sitesinde, iş güvenliği olmadığı için, çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Klima tesisatı yapan stajyer öğrenci çatıdan düşerek öldü

9 Ocak 2024’te, Büyükçekmece'deki Özkanlar Metal’de MESEM kapsamında çalıştırılan 14 yaşındaki Arda Tonbul, kafasını sac büküm makinesine sıkıştırdı. 7 gün süren yaşam mücadelesini 16 Ocak’ta kaybetti.

"MESEM'lerde çırak, stajyer ve kursiyer şeklinde çalıştırılan öğrenci sayısı kaç?"

23 Ocak 2024’te Kütahya'da çalıştırıldığı mobilya atölyesinde üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki Erol Can Yavuz, hayatını kaybetti.

MESEM öğrencisi Erol Can Yavuz, staj gördüğü atölyede hayatını kaybetti

(HA)