“MESEM’de çocuklar ölüyor” tepkisine Bakan Tekin “şov” dedi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başladı.

12 Kasım’daki görüşmeler Bakan Yusuf Tekin’in sunumuyla başladı. Komisyonda Bakanlığın bütçe teklifinin yanı sıra kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşülüyor.

MESEM nedir?

Görüşmelerin başında muhalefet milletvekilleri Bakan Tekin’le tokalaşmadı.

Tekin bunun üzerine milletvekillerine, “Sabaha kadar uyuyamayacağım elimi sıkmadığınız için...” dedi.

Muhalefet sıralarından Tekin’e, “MESEM’de çocuklar ölüyor Sayın Bakan!” diye seslenildi.

Tekin ise tepkiye, “Şovunu dışarıda yap” karşılığını verdi.

Muhalefet milletvekilleri, MEB bütçe görüşmelerine katılan Bakan Yusuf Tekin’le tokalaşmadı: 💬 Yusuf Tekin: “Sabaha kadar uyuyamayacağım elimi sıkmadığınız için...” 🗣️ “MESEM’de çocuklar ölüyor Sayın Bakan!” 💬 Yusuf Tekin: “Şovunu dışarıda yap...” https://t.co/98QeKPMnjb — bianet (@bianetorg_) November 12, 2026

MESEM, ücretsiz yemek ve anadilinde eğitim gündemde

Bakan Tekin’in sunumunun ardından milletvekillerinin bütçe üzerine konuşmalarına geçildi.

Görüşmelerde eğitim politikalarının yanı sıra Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), anadilinde eğitim hakkı, öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek sağlanması ve okullardaki saldırılar gibi başlıklar gündeme geldi.

Bütçe kapsamında personel giderleri, eğitim yatırımları, okulların fiziki ihtiyaçları, eğitim materyalleri ve Bakanlığın programlarına ayrılan ödenekler de ele alınıyor.

Öğretmen istihdamı, okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve eğitim altyapısı da bütçe görüşmelerinin başlıkları arasında.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 16 Ekim’de TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Komisyondaki görüşmelerin ardından bütçe süreci TBMM Genel Kurulunda devam edecek.

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Eğitim-Sen: “Eğitime bütçe, okullara ödenek”

Eğitim-Sen de MEB bütçesinin görüşüldüğü gün Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem çağrısı yaptı.

Sendika, “Eğitime bütçe, okullara ödenek” ve “Eğitimin sorunları masal değil, bütçe bekliyor” sloganlarıyla 12 Kasım saat 16.00’da Bakanlık önünde olacağını duyurdu.

Eğitim-Sen, eğitim alanındaki sorunların çözümü için bütçenin artırılmasını ve okulların ihtiyaçlarını karşılayacak ödenek ayrılmasını istedi.

Eğitim-İş: Bütçe artışı enflasyonun altında

Eğitim-İş de bütçe görüşmeleri öncesinde MEB’in 2027 bütçe teklifine ilişkin bir rapor yayımladı.

Sendika, MEB bütçesinin TL cinsinden yüzde 26,5 artmasının eğitime reel olarak daha fazla kaynak ayrıldığı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Rapora göre MEB bütçesindeki yüzde 26,48’lik nominal artış, yüzde 29,77 olarak hesaplanan yıllık enflasyonun altında kaldı. Eğitim-İş, bu nedenle Bakanlık bütçesinin satın alma gücünün yaklaşık yüzde 2,54 gerilediğini hesapladı.

Sendika, bütçedeki rakamsal artışın okul temizliği, öğrencilerin beslenmesi, öğretmen atamaları ile derslik ve laboratuvarların ihtiyaçlarına ne ölçüde yansıdığının esas alınması gerektiğini belirtti.

Raporda, “2027 bütçesinde MEB ödeneği nominal olarak yükselse de eğitimin merkezi bütçedeki payının tarihsel olarak gerilemesi ve fiyat artışlarının kaynakların satın alma gücünü aşındırması, siyasi iktidarın önceliklerini sorgulamayı zorunlu kılmaktadır” denildi.

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“Eğitimin satın alma gücü düştü, Diyanet’inki yükseldi”

Eğitim-İş, MEB bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesini de enflasyona göre karşılaştırdı.

Sendikanın hesabına göre Diyanet bütçesi yüzde 31,35 nominal artış gösterdi. Bu artışın enflasyonun üzerinde kalması nedeniyle Diyanet bütçesinin satın alma gücünün yaklaşık yüzde 1,22 yükseldiği belirtildi.

Raporda, “Eğitim bütçesinin satın alma gücü gerilerken, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin satın alma gücü artmıştır” denildi.

Eğitim-İş’in talepleri

Eğitim-İş, bütçeden okullara yeterli sayıda kadrolu temizlik personeli ve güvenlik görevlisi atanması için kaynak ayrılmasını istedi.

Sendika ayrıca öğrencilere en az bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek ile temiz içme suyu sağlanmasını, öğretmen açığının güvencesiz istihdam yerine yeterli sayıda kadrolu öğretmen atamasıyla giderilmesini talep etti.

Raporda depreme dayanıklı olmayan okul binalarının güçlendirilmesi veya yeniden yapılması, kalabalık sınıfların azaltılması ve ikili eğitimin sona erdirilmesi için derslik yatırımlarının artırılması gerektiği belirtildi.

Eğitim-İş ayrıca devlet okullarının bakım, onarım, donanım, kırtasiye ve eğitim materyali giderlerinin doğrudan kamu bütçesinden karşılanmasını; okul aile birlikleri üzerinden yürütülen “zorunlu bağış ve fiili ücretlendirme” uygulamalarının sona erdirilmesini istedi.

Sendika, kamu kaynaklarının “kamusal, parasız, laik, bilimsel ve karma eğitimi” güçlendirecek biçimde kullanılması çağrısı yaptı.

(NÖ)