Konya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Muhammed Salih Gövdetaşan'ın çalıştığı oto tamirhanesinde bir kamyonetle duvar arasında sıkışarak ölmesine ilişkin davada verilen kararı bozdu.

Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Konya BAM Ceza Dairesi'nin oybirliğiyle vardığı 5 Kasım 2026 tarihli hükümde, yerel mahkemenin kararında, olayın nasıl meydana geldiğinin ve sanıkların kusur durumlarının yeterince açıklığa kavuşturulmadığı belirtildi. İstinaf, iş güvenliği uzmanı eşliğinde olay yerinde keşif yapılmasını ve yeni rapor hazırlanmasını istedi.

Mahkeme ayrıca, kalfa Hasan Büyükaşcı'ya verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini de hukuka aykırı buldu. Karar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286/1. maddesi uyarınca kesin nitelikte.

“20 taksit” kararı neden bozuldu?

Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesi, aracı kullanan kalfa Hasan Büyükaşcı'ya önce 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, cezayı indirimle 2 yıl 1 aya düşürdükten sonra 76 bin TL adli para cezasına çevirmişti. Mahkeme cezanın da 20 taksitte ödenmesine hükmetmiş, iş yeri sahibi Mehmet Yelmez hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişti.

İstinaf mahkemesi, suçun işleniş biçimi, kusurun ağırlığı ve ortaya çıkan zararın niteliği gözetilerek cezaların alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Büyükaşcı yönünden hapis cezasını para cezasına çevirme koşullarının oluşmadığını; sanığın eyleminin özellikleri, kusur durumu ve şikâyetçilerin şikâyetlerini sürdürmelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Kararda, olay yerinde iş güvenliği uzmanıyla keşif yapılması, yeni bilirkişi raporu alınması ve bu raporun önceki raporlarla çelişmesi halinde çelişkilerin giderilmesi istendi. Böylece yerel mahkemenin eksik incelemeyle hüküm kurduğu sonucuna varıldı.

Baba Gövdetaşan: “Adalet sağlanana kadar..."

Muhammed Salih'in babası Savaş Gövdetaşan, bozma kararını önemli bulduklarını belirterek davayı izlemeyi sürdüreceklerini söyledi:

Muhammed Salih'in babası Savaş Gövdetaşan “Oğlumun başına gelenlerin aydınlatılması ve sorumluların hak ettikleri cezayı alması için mücadelemi sürdüreceğim. Bu kararın da takipçisi olacağız. Oğlum için adalet sağlanana kadar hiçbir engel tanımayacağım. Hakkımda soruşturma açılması da bu mücadeleyi sürdürmeme engel olmayacak. Ben yalnızca oğlum için adalet istiyorum.”

Görüntüler için karakola çağrıldı

Gövdetaşan, oğlunun çalıştığı tamirhanedeki ölüm anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşmasının ardından hakkında soruşturma başlatıldığını ve ifade vermek üzere karakola çağrıldığını anlattı.

Gövdetaşan'ın verdiği bilgiye göre, kendisine sözlü olarak özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit ve hakaret iddiaları aktarılmış ve ifadesi istenmiş. Ancak Savaş Gövdetaşan kendisine soruşturmanın kapsamını ve hukuki dayanağını gösteren bir belge verilmediğini söyledi.

Gövdetaşan'ın aktardığına göre, soruşturmanın hangi paylaşımlara dayandığı ve yöneltilen suçlamaların kesin kapsamı henüz netleşmedi. Gövdetaşan, hukuka aykırı kararlarla yurttaşları mağdur eden hâkim ve savcılar hakkında da yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

Ailenin kamera kayıtlarına itirazı sürüyor

Muhammed Salih'in ölümüyle ilgili 12 Ekim'deki bianet haberinde de yer aldığı gibi, baba Gövdetaşan olayın kaza eseri olmayıp, kasıtlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğini ileri sürmüştü. Savaş Gövdetaşan, oğluyla yargılanan kalfa arasında ölümünden yaklaşık 10 gün önce yaşanan tartışmayı aktarmış ve olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenmediğine dikkat çekmişti.

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Ailenin avukatı Ömer Faruk Seleş de kamera ve ses kayıtlarının toplanmadığını, tanıkların yeterince dinlenmediğini ve kasıt iddiasının araştırılmadığını söylemişti. İstinafın yeni kararı, olayın meydana geliş biçimi ve kusur durumunun yeniden incelenmesini zorunlu kılıyor; ailenin daha önce dile getirdiği kasıt iddiasının yeniden yargılamada ele alınıp alınmayacağı ise yargılamanın fiilen başlamasıyla netleşecek.”

(AEK)