MESEM öğrencisi Erol Can Yavuz, staj gördüğü atölyede hayatını kaybetti

Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilen 15 yaşındaki öğrenci Erol Can Yavuz yaşamını yitirdi.

Geçen hafta da demir-çelik fabrikasında staj yapan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi 14 yaşındaki Arda Tonbul, sac bükme makinesine sıkışarak hayatını kaybetmişti.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi çocuk, staj yaptığı fabrikada öldü

Yeni Sanayi Sitesi 32. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde staj yapan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Erol Can Yavuz..

15 yaşında..

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. Sınıf Öğrencisi..

Kütahya Yeni Sanayi Sitesi'nde staj yaptığı mobilya atölyesinde üzerine sunta blokların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.. pic.twitter.com/GNRKr1LmDc — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) January 23, 2024

Çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarılan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) hakkında

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ortaöğretim kademesinde bulunan meslek okulları. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. 9 Aralık 2016’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kuruldu.

Çıraklık eğitimi, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı. Karar ile “Çırak öğrencilerin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle mesleklerini işbaşında öğrenmeleri” amaçlandı.

Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim 4 yıl. Öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün işletmelerde pratik eğitim alıyor. Mesleki eğitim ilk seneden son seneye kadar devam ediyor. Öğrenciler üçüncü yılın sonunda kalfalık sınavına, dördüncü yılın sonunda da ustalık sınavına gidiyor.

MEB çırak öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u, kalfa öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında ödeme yapıyor.

Çocuk hakları alanında çalışan bazı uzmanlar, Mesleki Eğitim Merkezleri'ni "öğrencilerin eğitim hakkını ihlal ederek ucuz iş gücü olarak kullanılması ve çocuk işçiliğini meşrulaştırması" nedeniyle eleştiriyor.(AÖ)