MESEM'leri protesto eden gözaltındaki iki çocuk serbest bırakıldı

İSİG Meclisi'nin belirlemelerine göre, bu yıl şu ana kadar belirlenen 87 çocuk işçi öldü. Çocuk işçilerin çalışırken yaşamını yitirmesini protesto eden Liseli Genç Umut üyesi iki öğrenci gece saatlerinde evlerinden gözaltına alındı.

Önce Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen liselilerin buradaki işlemlerin bitmesinin ardından Üsküdar Çocuk Şube’ye götürüldü. Üsküdar Çocuk Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından liseliler, savcılığa ifade vermek üzere serbest bırakıldı.

MESEM: Çocukların eğitim adı altında işçileştirilmesi

“87 arkadaşımız çocuk işçi olarak çalışırken katledildi”

Liseli Genç Umut’tan öğrenciler, Esenler Mesleki Eğitim Merkezi’nin kapısına “Saray rejimi 87 çocuğu katletti” yazılı pankart asmış, sosyal medya hesaplarında şu notu paylaşmıştı:

“Bu yıl 87 sıra arkadaşımız çocuk işçi olarak çalışırken katledildi. Arkadaşlarımızın kanı Saray rejiminin ve yandaşlarının elindedir. Bu çürümüş düzeni protesto eden 16 genç hala tutuklu. Tutuklu öğrenciler serbest bırakılmalı, MESEM’ler kapatılmalı, çocukların ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasına derhal son verilmelidir. Arkadaşlarımızın katillerinden hesap soracağız.”

16 öğrencinin tutukluluğu devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılımıyla İstanbul’da düzenlenen Mesleki Eğitim Zirvesi’nde MESEM projesini protesto eden 17 TİP’li genç gözaltına alınmış, 16’sı tutuklanmıştı.

Yusuf Tekin'i protesto eden 16 öğrenci tutuklandı

(NÖ)