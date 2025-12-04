"MESEM'lerdeki çocuk ölümlerinden Yusuf Tekin sorumludur"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Mesleki Eğitim Merkezleri’ndeki (MESEM) çocuk işçi ölümlerini protesto eden öğrenci ve öğretmenlerin maruz kaldığı baskılara ilişkin açıklama yayınladı.

ANADİLİNDE ÇOCUK SESLERİ "Siz bu yazıyı Çocuk Hakları Günü’nde okurken, ben bir günümü 200 TL’ye satmış olacağım"

MESEM’lere karşı demokratik tepkilerini gösteren kişilerin iktidarın giderek artan baskı politikalarıyla bastırılmaya çalışıldığını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanı’nın istifasını talep eden öğrencilerin tutuklanması, demokratik haklarını kullanan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üye ve yöneticilerine yönelik şiddet, iktidarın gerçeği gizleme çabasının açık göstergesidir. Oysa ne baskı ne tutuklama ne de gözdağı, çocuk emeği sömürüsünün üzerini örtebilir. Türkiye’de çocuklar, devlet destekli bir sömürü sisteminin kurbanı haline getirilmiştir. MESEM’ler, iktidarın eğitimi piyasalaştırma ve eğitim hakkını ticarileştirme politikasının en keskin örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu merkezler adeta bir “çocuk işçi fabrikası” haline getirilmiş, çocuklar düşük ücretlerle, güvencesiz, denetimsiz ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaya başlanmıştır.”

Bugüne kadar MESEM’lere kayıtlı en az 17 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine dikkat çekilerek Millî Eğitim Bakanlığı bu ölümlerin doğrudan sorumlusu olduğu savunuldu. Çocukların okulda olmaları gereken yaşta, üretim bantlarında yaşamlarını yitiriyor olduğu vurgulanan açıklamada talepler de sıralandı:

MESEM nedir?

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi, 09.12.2016 tarihinde, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim vermektedir. En az ortaokul mezunu olan öğrenciler kayıt olabilmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Bu okulu bitirenler hem Lise Diploması hem de Ustalık Belgesi almaktadır.

Bu okul türünde eğitim süresi 4 yıldır. Haftada 4 gün bir iş yerinde, Usta'nın yanında pratik eğitim, 1 gün ise okulda teorik eğitim ve fark dersleri gösterilir. 34 Alan ve 184 meslek dalında eğitim verilmektedir.

Çocuk hakları savunucuları, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğinin önünü açan, çocukların denetimsiz alanlarda eğitimden koparak hayatlarını tehlikeye atan bir düzenleme olduğunu bu nedenle kaldırılması gerektiğini savunuyor.