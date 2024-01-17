"MESEM'lerde çırak, stajyer ve kursiyer şeklinde çalıştırılan öğrenci sayısı kaç?"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz-Sayyiğit Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi 14 yaşındaki Arda Tonbul’un staj yaptığı fabrikada yaralandıktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soru önergesi verdi.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi çocuk, staj yaptığı fabrikada öldü

"Stajyerlik adı altında ucuz iş gücü"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Van Milletvekili şöyle dedi:

"Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi 14 yaşındaki Arda Tonbul İstanbul-Esenyurt’ta staj yaptığı fabrikada 9 Ocak 2024 tarihinde yaralandıktan 7 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Tonbul’un ailesinin ihmal olduğu ve bunun gizlendiğine yönelik beyanları da kamuoyuna yansımıştır.

"Bilindiği üzere çocuk-genç-öğrenci emeği sömürüsü ‘stajyerlik’ adı altında kalıcı bir hale getirilirken çırak-kursiyer gibi adlar altında öğrenciler, ucuz işgücü olarak çalıştırılmaktadır. Özellikle MESEM kapsamındaki öğrencilerin şantiyeler başta olmak üzere ağır çalışma koşulları ve uzun mesai saatleri sıklıkla gündeme gelmektedir. Buna bağlı olarak son olayda olduğu gibi iş kazalarında yaralanmalar veya iş cinayetlerinde ölümler yaşanmaktadır.

"Buna karşın öğrencilerin çalıştığı işyerlerinde denetimlerin yeterli ve ayrıntılı bir biçimde yapılmadığı, öğretmenlerin de şantiyelerde gerekli denetimi yapma imkanlarından yoksun olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple çocukların işçileştirilmesi yaygınlaştırılırken bunun işlemesine kılıf uyduran söylem ve pratiklerden vazgeçilerek öğrencilerin okul ve eğitim sitemi içinde tutulacağı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

"Denetlemekle görevli müfettiş sayısı kaç?"

Gülcan Kaçmaz-Sayyiğit şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi 14 yaşındaki Arda Tonbul’un 9 Ocak 2024 tarihinde staj yaptığı fabrikada yaralandıktan sonra hayatını kaybetmesi hakkında Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır?

MESEM öğrencisi Arda Tonbul’un hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili olarak önerge tarihine kadar atılan adımlar nelerdir? İhmaller ve eksiklikler araştırılmış mıdır?

MESEM öğrencisi Arda Tonbul’un staj yaptığı fabrika en son ne zaman denetlenmiştir? Denetleme hangi prosedüre göre kimler tarafından yapılmıştır?

Öğrencilerin çırak-stajyer-kursiyer adı altında çalıştırılması çocuk işçiliğinin bizzat teşviki değil midir? Bunun yerine alternatif bir mesleki eğitim modeli çalışmanız var mıdır?

Önerge tarihine kadar çırak, stajyer ve kursiyer şeklinde çalıştırılan öğrenci sayısı kaçtır?

MESEM öğrencilerinin çalıştığı işyerlerini denetlemekle görevli müfettiş sayısı kaçtır?"

"Öğrencilerin ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı mı?"

Öte yandan CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent de Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi ve şu soruları yöneltti:

MESEM kapsamında kaç öğrenci “stajyer” olarak çalıştırılmaktadır? Bu öğrencilerin

çalıştırıldığı iş kolu, yaş, cinsiyet, yaşadıkları illere göre dağılımı nedir?

çalıştırıldığı iş kolu, yaş, cinsiyet, yaşadıkları illere göre dağılımı nedir? Kurulduğu tarihten önergenin yanıtlandığı tarihe kadar geçen sürede, MESEM

kapsamında çalıştırılan kaç öğrenci çalıştıkları sırada iş kazası geçirmiştir?

kapsamında çalıştırılan kaç öğrenci çalıştıkları sırada iş kazası geçirmiştir? Bu öğrencilerin kaçı iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir? Hayatını kaybedenlerin

çalıştırıldığı iş koluna, yaş, cinsiyet ve yaşadıkları illere göre dağılımı nedir?

çalıştırıldığı iş koluna, yaş, cinsiyet ve yaşadıkları illere göre dağılımı nedir? Bu öğrenciler arasında iş kazası nedeniyle hayatına engelli olarak devam etmek

zorunda kalan öğrenci var mıdır? Var ise engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kalan öğrencilerin çalıştırıldığı iş koluna, yaş, cinsiyet ve yaşadıkları illere göre dağılımı nedir

zorunda kalan öğrenci var mıdır? Var ise engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kalan öğrencilerin çalıştırıldığı iş koluna, yaş, cinsiyet ve yaşadıkları illere göre dağılımı nedir MESEM’ler herhangi bir kurum tarafından denetlenmekte midir? Eğer gerekli denetlemeler yapılıyor ise denetleme sonucunda uygun bulunmayan işletmeler hakkında bir yaptırım uygulanmakta mıdır?

Hayatını kaybeden öğrencilerin ölümleri ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

Yaşanan ölümlerin arkasındaki ihmal iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

(AÖ)